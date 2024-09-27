تفاصيل خناقة ريهام سعيد وعبير صبري ورد فعل الجمهور

هاجمت الإعلامية ريهام سعيد الفنانة عبير صبري بعد موقف شخصي وقع بينهما، مما دفع ريهام إلى التأكيد على أنها لا ترغب في التواصل معها مرة أخرى، وقد أثار هذا الموقف ضجة واسعة بين الجمهور، لا سيما بعد أن فتحت ريهام الباب للكشف عن بعض التفاصيل حول ما حدث، ويرصد الموجز تفاصيل الخلاف.

موقف ريهام سعيد من الفنانات بعد أزمتها الصحية

في لقاء مع برنامج ET بالعربي، تحدثت ريهام سعيد عن أزمة تعرضها لتشويه في وجهها نتيجة خطأ طبي، وكيف تعامل معها بعض الفنانين خلال هذه الفترة، أشارت إلى أن هذا الحادث كان بمثابة اختبار لعلاقتها مع العديد من الفنانين، حيث تلقت دعماً غير متوقع من بعضهم، بينما كانت هناك مواقف سلبية من آخرين.

أوضحت ريهام سعيد أنها كسبت صداقات جديدة خلال أزمتها، قائلة: "الفنانين اللي مكنش ليا علاقة بيهم بقوا أصحابي دلوقتي، كلهم عندهم أخلاق غير طبيعية"، كما تحدثت عن مواقف داعمة من ريهام عبد الغفور وريهام حجاج ورضوى الشربيني، اللواتي ساعدنها في البحث عن أطباء متخصصين لحالتها.

الخلاف مع عبير صبري.. تفاصيل الصدمة

بينما كانت ريهام سعيد ممتنة لعدد من الفنانات اللواتي دعمنها، أكدت أنها تلقت جرحًا نفسيًا كبيرًا من عبير صبري، تحدثت ريهام عن لقاء جمعهما في حفل على البحر، حيث شعرت بالإهانة بسبب تعليق عبير على حالتها الصحية، وقالت: "هي قابلتني وقالتلي ما إنتي كويسة أهو، إنتي دراما كوين بتحبي تعملي دراما".

تأثرت ريهام سعيد كثيرًا بهذا التعليق، لدرجة أنها غادرت الحفل على الفور وجلست في سيارتها تبكي، وأضافت: "كنت عايزة أقولها لو تعرفي كم الألم اللي فيا وإنتي بتحافظي على نفسك ووشك أوي"، وأكدت أن هذه الواقعة جعلتها تقرر عدم الحديث مع عبير صبري مرة أخرى، حيث قالت: "بقول اسمها عشان أنا مش عايزة أكلمها تاني".

الاعتذار عن استضافة مشاهير التيك توك

في سياق آخر، قدمت ريهام سعيد اعتذارًا علنيًا لجمهورها عبر حسابها على فيس بوك، وذلك بعد استضافتها لعدد من مشاهير تيك توك في برنامجها، وأشارت إلى أن الخطأ في اختيار الضيوف يقع على فريق الإعداد وليس عليها شخصيًا، مضيفة: "أنا بعتذر لجمهوري إني استضفت ولو حتى واحد منهم".

كما أعربت عن استيائها من المحتوى الذي يتم تداوله على تيك توك، ووصفت الفيديوهات المنتشرة هناك بأنها تحمل ألفاظًا قذرة وإيحاءات غير لائقة، مؤكدة على ضرورة احترام الجمهور والابتعاد عن هذا النوع من المحتوى المسيء.

رأي الجمهور في تصريحات ريهام سعيد

تصريحات ريهام سعيد الأخيرة حول خلافها مع عبير صبري واستضافتها لمشاهير التيك توك أثارت موجة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي.

بعض الجمهور تعاطف مع ريهام، مشيدين بشجاعتها في مواجهة الإساءات، بينما انتقد آخرون تعاملها مع هذه المواقف على الهواء مباشرة، معتبرين أن الخلافات الشخصية يجب أن تبقى خارج الإعلام.

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