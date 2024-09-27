دليلك الكامل لشقة العمر.. شروط التقديم على 70 ألف وحدة من الإسكان الاجتماعي

أعلن المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان، أن الوزارة، من خلال صندوق الإسكان الاجتماعي، تستعد لطرح مرحلة جديدة من الوحدات السكنية، تستهدف توفير سكن ملائم بأسعار مناسبة لمحدودي ومتوسطي الدخل. ويُعد هذا الطرح فرصة ذهبية للمواطنين الباحثين عن سكن مدعوم، حيث تتوفر وحدات بمناطق متنوعة، سواء في المدن الجديدة أو المحافظات، مع تسهيلات كبيرة في التمويل العقاري المدعوم، ونكشف لكم التفاصيل عبر الموجز.

تفاصيل طرح 70 ألف وحدة سكنية

أوضح الوزير أن الطرح الجديد يشمل حوالي 70 ألف وحدة سكنية. سيتم تخصيص 60 ألف وحدة لمحدودي الدخل و10 آلاف وحدة لمتوسطي الدخل. هذه الوحدات تأتي ضمن مبادرات الدولة لدعم المواطنين في الحصول على سكن ملائم، وبأسعار وشروط ميسرة.

موعد طرح الوحدات

من المتوقع أن يبدأ الحجز لهذه الوحدات في نوفمبر المقبل، حيث يُنصح المواطنين الراغبين في التقدم بمتابعة المستجدات والاستعداد للإجراءات المطلوبة. وأشار الوزير إلى أن الوحدات السكنية ستكون موزعة بالتساوي بين المدن الجديدة والمناطق القديمة في المحافظات، مما يلبي احتياجات مختلف الفئات السكانية.

مواصفات وأسعار الوحدات السكنية

الوحدات المخصصة لمحدودي الدخل ستكون جاهزة للتسليم في المحافظات والمناطق القديمة، بينما وحدات المدن الجديدة ستكون جاهزة بعد ثلاث سنوات. جميع الشقق ستكون كاملة التشطيب، بمساحة 90 مترًا مربعًا، وتحتوي على 4 وحدات في كل طابق من العمارات التي تتكون من 6 طوابق. يُذكر أن سعر الشقة في الطرح السابق بلغ حوالي 500 ألف جنيه، ومن المتوقع أن تكون الأسعار الجديدة قريبة من هذا الرقم.

الفئات المستفيدة من الطرح الجديد

الطرح الجديد يتضمن شققًا لفئتين:

محدودي الدخل: بمساحات تتراوح بين 75 و90 مترًا مربعًا، تحتوي على غرفتين أو ثلاث غرف.

متوسطي الدخل: مشروعات "سكن مصر" و"دار مصر"، بمساحات تتراوح بين 100 و150 مترًا مربعًا.

شروط الحصول على وحدة سكنية من صندوق الاسكان الاجتماعي

لكي يتمكن المواطن من التقديم للحصول على وحدة سكنية من صندوق الإسكان الاجتماعي، يجب أن تتوافر مجموعة من الشروط الأساسية، وهي كالتالي:

أن يكون المتقدم مصري الجنسية.

ألا يقل عمر المتقدم عن 21 عامًا.

سداد مبلغ جدية الحجز المحدد.

تقديم دليل يثبت الإقامة في المحافظة التي يرغب في الحصول على وحدة سكنية بها، أو أن يكون لديه وظيفة ثابتة في نفس المحافظة.

عدم التقديم على أكثر من وحدة سكنية في نفس الإعلان.

الأوراق المطلوبة للتقديم على شقق الاسكان

عند التقديم للحصول على شقة من صندوق الإسكان الاجتماعي، هناك مجموعة من الأوراق التي يجب أن يقدمها المواطن، وهي:

صورة بطاقة الرقم القومي.

مستند يثبت صافي الدخل الشهري.

شهادات ميلاد الأطفال إن وجد، وقسيمة الزواج.

مفردات مرتب الزوجة في حالة عملها، أو تقديم إقرار يفيد بأنها لا تعمل.

إيصال سداد مقدم جدية الحجز الذي يتم الحصول عليه من البريد وقت السداد.

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