ميعاد مباراة برشلونة وأوساسونا في الدوري الإسباني والقناة الناقلة

ينتظر جماهير كرة القدم، ميعاد مباراة برشلونة وأوساسونا، المرتقبة بينهما في بطولة الدوري الإسباني لموسم 2024-2025، والقناة الناقلة لها، وذلك ما يرصده “الموجز” في السطور الآتية.

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة لملاقاة نظيره أوساسونا، ضمن منافسات بطولة الدوري الإسباني بهذا الموسم 2024-2025.

ومن المقرر أن يلتقي فريق برشلونة مع أوساسونا، في إطار مباريات الجولة الثامنة من عمر بطولة الدوري الإسباني “الليجا”.

ويسعى الفريق الكتالوني، إلى تحقيق الفوز في هذه المواجهة، من أجل مواصلة سلسلة انتصاراته في الليجا هذا الموسم، حيث أنه خاض 7 مواجهات انتصر فيهم جميعاً.

ويستعرض لكم “الموجز" في السطور الآتية، موعد مباراة برشلونة وأوساسونا في الدوري الإسباني والقناة الناقلة لها بالإضافة إلى التشكيل المتوقع.

موعد مباراة برشلونة وأوساسونا

تحدد موعد مباراة برشلونة وأوساسونا القادمة في الليجا، على أن يكون يوم السبت الموافق 28 سبتمبر 2024، في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة والدوحة.

وتقام مباراة برشلونة وأوساسونا، على ملعب السادار، في تمام الساعة الحادية عشر مساء بتوقيت أبو ظبي وعمان.

تشكيل برشلونة المتوقع أمام أوساسونا

ومن المتوقع أن يأتي تشكيل برشلونة ضد أوساسونا كالآتي:

حراسة المرمى: إينياكي بينيا.

الدفاع: جول كوندي، باو كوبارسي، إينيجو مارتينيز، بالدي.

الوسط: مارك كاسادو، بيدري، رافينها.

الهجوم: فيران توريس، روبرت ليفاندوفسكي، لامين يامال.

موعد مباراة برشلونة

القناة الناقلة لـ مباراة برشلونة وأوساسونا

تذاع مباريات الدوري الإسباني الممتاز هذا الموسم 2024-2025، عبر شبكة قنوات بي إن سبورت القطرية، كونها الناقل الحصري لمواجهات هذه البطولة العالمية.

ويمكنكم مشاهدة مباراة برشلونة وأوساسونا تحديداً عبر قناة beIN Sports 3، لكن لم يتحدد المعلق بعد.

وجاء تردد قنوات بي إن سبورت كالآتي:

تردد قناة beIN SPORTS على سهيل سات

التردد 11566.

معدل الاستقطاب- عمودي.

معدل الترميز 27500.

معدل تصحيح الخطأ 2/3.

تردد قناة beIN SPORTS على يوتل سات

تردد 11054.

الاستقطاب- أفقي.

معدل الترميز 27500.

معدل تصحيح الخطأ 2/3.

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