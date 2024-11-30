الدوري السعودي| الاتحاد يتفوق على الاتفاق بهدف في الشوط الأول

انتهى الشوط الأول من مباراة الاتحاد والاتفاق، بتفوق العميد بهدف دون رد، خلال المباراة المقامة حاليًا على ملعب "إيجو"، ضمن منافسات الجولة الثانية عشرة، من مسابقة دوري روشن السعودي. التفاصيل يرصدها الموجز في السطور التالية.

سجل الفرنسي نجولو كانتي، الهدف الأول لفريق الاتحاد، حيث استقبل تمريرة من بنزيما في منطقة الجزاء بتسديدة مرت إلى مرمى الاتفاق.

مباراة الاتحاد والاتفاق - الدوري السعودي

تشكيل الاتحاد اليوم ضد الاتفاق

استعاد الاتحاد، خدمات القائد الفرنسي كريم بنزيما، الذي غاب عن آخر 3 مباريات للفريق، بسبب الإصابة التي تعرض لها قبل مواجهة الديربي أمام الأهلي، ويفتقد العميد خدمات نجمه موسى ديابي الذي اتضح تأثيره في لقاء الفتح الأخير.

ويخوض المدير الفني لوران بلان مباراة الاتحاد ضد الاتفاق بالتشكيل الآتي:

حراسة المرمى: بريدراج رايكوفيتش.

خط الدفاع: ماريو ميتاي - حسن كادش - دانيلو بيريرا - مهند الشنقيطي.

خط الوسط: فابينيو - نجولو كانتي - ستيفن بيرغفاين - حسام عوار.

خط الهجوم: عبد الإله هوساوي - كريم بنزيما.

تشكيل الاتفاق اليوم ضد الاتحاد

وبدأ المدير الفني ستيفن جيرارد مباراة الاتفاق ضد الاتحاد في الدوري السعودي 2024-2025 بالتشكيلة الأتية:

حراسة المرمى: ماريك روداك.

خط الدفاع: مد الله العليان - عبد الله مادو - عبد الله الخطيب - راضي العتيبي.

خط الوسط: جيورجينيو فاينالدوم - عبد الإله المالكي - كارل توكو إيكامبي - سيكو فوفانا.

خط الهجوم: ديماراي جراي - موسى ديمبيلي.

ونجح فريق الاتحاد السعودي، من تحقيق الفوز في آخر خمس مباريات في الدوري تحت قيادة المدرب الفرنسي لوران بلان.

ويتصدر الاتحاد جدول ترتيب دوري روشن السعودي، برصيد 30 نقطة، بفارق نقطتين عن الوصيف الهلال، حيث تمكن فريق المدرب لوران بلان، من تحقيق الفوز في 10 مباريات فيما تلقى الهزيمة في لقاء واحد فقط، بينما على الجانب الآخر، يتواجد فريق الاتفاق، في المركز الثالث عشر في ترتيب الدوري السعودي، برصيد 12 نقطة.

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