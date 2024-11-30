الدوري الإنجليزي| أرسنال يكتسح وست هام بخماسية في الشوط الأول

اكتسح فريق أرسنال، نظيره وست هام يونايتد، في الشوط الأول، بخماسية مقابل هدفين، خلال المباراة المقامة حاليًاعلى ملعب “لندن الأولمبي” معقل المطارق، ضمن منافسات الجولة الثالثة عشر من مباريات الدوري الإنجليزي. التفاصيل يرصدها الموجز في السطور التالية.

أهداف الشوط الأول من مباراة أرسنال ووست هام يونايتد

افتتح جابريل ماجاليس، التسجيل لفريق أرسنال، في الدقيقة العاشرة، بعد عرضية من ساكا، قابلها ماجاليس برأسية متقنة سكنت الشباك.

ونجح لياندرو تروسارد، في تسجيل الهدف الثاني لـ الجارز في الدقيقة 27، بعد تمريرة من ساكا لـ لياندرو تروسارد الذي لم يجد أي صعوبة في وضع الكرة داخل الشباك.

أرسنال ووست هام يونايتد

وتكفل مارتن أوديجارد بالهدف الثالث لـ أرسنال في الدقيقة 34، من ركلة جزاء، تحصل عليها الجانرز.

لم يمر كثيرًا على هدف أوديجارد، ليضيف كاي هافيرتز الهدف الرابع في الدقيقة 36، بتسديدة متقنة سكنت الشباك في الزاوية اليمنى للمرمى.

وفي الدقيقة 38، سجل أرون وان بيساكا الهدف الأول لـ وست هام، قبل أن يقلص زمليه إيميرسون بالميري النتيجة ويضيف الهدف الثاني في الدقيقة 40.

وفي الدقيقة 50، أضاف بوكايو ساكا الهدف الخامس لـ أرسنال من ركلة جزاء لينتهي الشوط الأول بنتيجة 5-2.

التشكيل الرسمي لفريق أرسنال أمام وست هام

ساكا يقود تشكيل آرسنال ضد وست هام في الدوري الإنجليزي الممتاز

حراسة المرمى: دافيد رايا.

خط الدفاع: تيمبر- ويليام ساليبا- جابرييل- كالافيوري.

خط الوسط: أوديجارد- جورجينهو- رايس.

خط الهجوم: ساكا- هافيرتز- تروسارد.

تشكيل وست هام يونايتد أمام أرسنال

حارس المرمى: لوكاس فابيانسكي.

خط الدفاع: آرون وان بيساكا – توديبو – ماكس كيليمان – إيمرسون.

خط الوسط: كارلوس سولير – توماس سوتشيك – لوكاس باكيتا.

خط الهجوم: ساميرفيل – مايكل أنطونيو – جارود بوين.

ويتواجد أرسنال المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 22 نقطة، حيث حقق الفوز في 6 مواجهات وخسر مباراتين وتعادل في 4 مواجهات، وأحرز لاعبوه 21 هدف، وتلقت شباك الفريق 12 هدفًا.

ويأتي وست هام في المركز الـ16 برصيد 15 نقطة، من 12 مباراة ، حقق الفوز في 4 وخسر 5 وتعادل 3 ، وأحرز لاعبوه 15 هدفًا وتلقت شباكهم 19 هدفًا.

إقرأ أيضًا: