الشروط الخاصة بالتعيين في الجهات الحكومية لعام 2025

يتطلع العديد من المتخرجين حديثا على وجه الخصوص على ان يحصلوا علي وظيفة في اماكن مناسبة لمؤهلاتهم سواء كان السبب وراء التوظيف النفقة على انفسهم او معاونة اهل بيتهم في النفقة على احتياجات البيت الاساسية لذا يكشف لكم موقع الموجز عن الشروط التي اعلنتها بعض الهيئات الحكومية لطلبها لموظفين في الوظائف والمؤهلات التي تقدمها من خلال مسابقات التعيين التي تقيمها خلال شهري يناير ويوليو من كل سنة

الشروط المحددة للتعيين في الوظائف الحكومية

وقد حدد قانون الخدمة المدنية رقم 81 لعام 2016 الشروط المخصصة لتعيين في الوظائف الحكومية لكل من يريد الانضمام الى الموظفين الحكوميين حيث اوضح القانون ونبه الى مجموعة من الشروط التي يجب تواجدها في الافراد التي لها الرغبة بالالتحاق بهذه الوظائف.

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الشروط المطالب بها للتعيين بهذه الوظائف الحكومية

يجب ألا يكون سن المتقدم للوظيفة اقل من 18عام

أن تكون مؤهلاته متوافقة مع الشروط الخاصة بالالتحاق بالوظيفة

النجاح في الامتحان المخصص للتعيين في الوظيفة.

أن يتمتع المتقدم للوظيفة بالسيرة الحسنة والسمعة الجيدة

أن تؤكد لياقته الصحية للحصول على هذه الوظيفة بشهادة تصدر من المجلس الطبي المختص

أن يمتلك المتقدم للوظيفة بالجنسية المصرية أو الجنسية الخاصة بإحدى الدول العربية التي تعامل المصريين بالمثل في تولى الوظائف المدنيـة في اراضيهم

لا يكون المتقدم للوظيفة قد تم الحكم عليه في الماضي بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية او في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رُد إليه اعتباره وقد حصل على برائته ان كان بريئا

ألا يكون قد تم فصله في الماضي من الخدمة بحكم أو قرار تأديبي نهائي، إلا إذا كان قد مر على صدوره 4 سنوات على الأقل.

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