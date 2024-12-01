لا يفوتك| حقيقة ارتداء هدير عبدالرازق الحجاب وسحب الجنسية الكويتية من حسين داوود ونوال الكويتية

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سوف يعرض لنا موقع الموجز في السطور التالية أبرز العناوين الرئيسيه لما حدث في هذا اليوم:

تفاصيل مثيرة.. الكويت تعلن سحب الجنسية من نوال الكويتيه وحسين داوود

كشفت جريدة الكويت الرسمية عن سحب الجنسية الكويتية من الفنان حسين داود والمطربة نوال الكويتيه.

جاء ذلك وفقا لقرار اللجنة العليا لتحقيق الجنسية والتي قررت في اجتماع يوم الخميس الماضي سحب الجنسية من 1758 حالة تمهيدا لعرضها على مجلس الوزراء.

هدير عبد الرازق ترتدي الحجاب وتعتزل السوشيال ميديا.. اعرف الحقيقة

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورا للبلوجر هدير عبدالرازق وهي مرتدية الحجاب، وذلك بعد انتشار الفيديو الشهير لها، مما اعتقد البعض أنها قامت بارتداء الحجاب واعتزالها السوشيال ميديا، ولكن موقع الموجز يكشف الحقيقة.

هدير عبدالرازق

هدير عبد الرازق ترتدي الحجاب وتعتزل السوشيال ميديا.. اعرف الحقيقة

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورا للبلوجر هدير عبدالرازق وهي مرتدية الحجاب، وذلك بعد انتشار الفيديو الشهير لها، مما اعتقد البعض أنها قامت بارتداء الحجاب واعتزالها السوشيال ميديا، ولكن موقع الموجز يكشف الحقيقة.

كامل العدد.. شيرين تعود بقوة للحفلات وتشعل الكويت بأغانيها الرومانسية (صور)

أحيت النجمة شيرين عبدالوهاب، حفلا غنائيا، مساء أمس، في الكويت تحت شعار "كامل العدد"، وشهد الحفل عودتها بقوة للحفلات بعد فترة من الغياب، وينشر لكم الموجز أبرز صور الحفل.

شيرين عبدالوهاب

تخطى الـ ربع مليون جنيه.. فستان شيرين عبدالوهاب يثير الجدل في الكويت

تصدر حفل الفنانة شيرين عبدالوهاب بالكويت مساء الجمعة 29 سبتمبر، حيث خطفت الأنظار بإطلالة فستان من تصميم "فالنتينو"، وكالعادة تخطت إطلالتها الريع مليون جنيه، و يعرض لكم موقع الموجز التفاصيل.

تحدث الفنان أحمد عزمي عن كواليس وأسرار من حياته الشخصية، ومنها سر غضب والدته منه بسبب أحد المشاهير، وذلك أثناء حلوله ضيفًا على بودكاست "أمل غرايبة"، حيث أكد أن السبب في ذلك هو مشاركته في فيلم قدمه مع الفنان باسم سمرة.

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