مواعيد مباريات اليوم الأحد 1-12-2024 والقنوات الناقلة لها

ستقام مباريات اليوم الأحد الموافق 1-12-2024 في مختلف الدوريات العالمية، ضمن منافسات الموسم الرياضي الجاري.

ويستعرض الموجز مواعيد مباريات اليوم الأحد والقنوات التي تقوم بنقلها

مواعيد مباريات اليوم في الدوري المصري والقنوات الناقلة

الأهلي ضد البنك الأهلي – 5 مساء - على قناة أون تايم سبورتس

إنبي ضد الإسماعيلي – 8 مساء - على قناة أون تايم سبورتس 2

سموحة ضد الجونة – 8 مساء - على قناة أون تايم سبورتس

مواعيد مباريات اليوم في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

مانشستر يونايتد ضد إيفرتون – 3.30 مساء - beIN Sports HD 1

توتنهام ضد فولهام – 3.30 مساء - beIN Sports HD Xtra 1

تشيلسي ضد أستون فيلا – 3.30 مساء - beIN Sports HD 2

ليفربول ضد مانشستر سيتي – 6 مساء - beIN Sports HD 1

ليفربول - الدوري الإنجليزي

مواعيد مباريات اليوم في الدوري الإسباني والقنوات الناقلة

فياريال ضد جيرونا – 3 مساء - beIN Sports HD 3

ريال مدريد ضد خيتافي – 5.15 مساء - beIN Sports HD 3

رايو فاليكانو ضد أتلتيك بيلباو – 7.30 مساء - beIN Sports HD 3

ريال سوسيداد ضد ريال بيتيس – 10 مساء - beIN Sports HD 3

مواعيد مباريات اليوم في الدوري الإيطالي والقنوات الناقلة

أودينيزي ضد جنوى – 1.30 مساء - AD SPORTS Premium 1

بارما ضد لاتسيو – 4 مساء - AD SPORTS Premium 2

تورينو ضد نابولي – 4 مساء - AD SPORTS Premium 1

فيورنتينا ضد انتر ميلان – 7 مساء - AD SPORTS Premium 1

ليتشي ضد يوفنتوس – 9.45 مساء - AD SPORTS Premium 1

مواعيد مباريات اليوم في الدوري الألماني

ماينز ضد هوفنهايم – 4.30 مساء - beIN Sports HD 5

هايدنهايم ضد آينتراخت فرانكفورت – 6.30 مساء - beIN Sports HD 4

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