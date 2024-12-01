التشكيل الرسمي لـ ريال مدريد أمام خيتافي في الدوري الإسباني

أعلن الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لـ نادي ريال مدريد الإسباني، تشكيل فريقه لمواجهة خيتافي، في الجولة الخامسة من الدوري الإسباني 2024 - 2025. التفاصيل يرصدها الموجز في السطور التالية.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بـ نادي ريال مدريد، لمواجهة نظيره خيتافي في الجولة الخامسة عشرة من الدوري الإسباني، اليوم الأحد، في الساعة الخامسة والربع مساءً بتوقيت مصر، والسادسة والربع مساء بتوقيت السعودية.

تشكيل ريال مدريد لمواجهة خيتافي في الدوري الإسباني

شهد تشكيل الميرنجي، عودة النجم البرازيلي رودريجو، بعد تعافيه من الإصابة، ليجاور كيليان مبابي وبراهيم دياز في خط الهجوم.

حراسة المرمى: تيبو كورتوا.

خط الدفاع: لوكاس فاسكيز، راؤول أسينسيو، أنطونيو روديجر، فران جارسيا.

خط الوسط: فيدي فالفيردي، داني سيبايوس، جود بيلينجهام.

خط الهجوم: براهيم دياز، رودريجو، كيليان مبابي.

ويجلس على مقاعد البدلاء: أندري لونين، فران جونزاليس، لوكا مودريتش، أردا جولر، إندريك، خيسوس فاييخو، فيرلاند ميندي، تشيما، لورينزو أجوادو ودييجو أجوادو.

ويسعى ريال مدريد، في تحقيق الفوز على خيتافي، والخروج من المباراة بالثلاث نقاط، التي سوف تساعده في الاستمرار في مطاردة برشلونة على القمة، واستعادة مكانه في صدارة جدول ترتيب الدوري.

يأتي فريق ريال مدريد، في وصافة جدول ترتيب الدوري الإسباني، برصيد 30 نقطة حصدها من خلال اللعب في 13 مباراة، انتصر في 9 مباريات، حقق التعادل في 3 مباريات، ووقع في فخ الهزيمة في مباراة.

ويستعد خيتافي لهذه المباراة بكل قوة وتركيز، ليتمكن من تعديل مكانه بجدول ترتيب الدوري الإسباني، ويواصل المنافسة بقوة داخل المسابقة.

ويتواجد فريق خيتافي في المركز الخامس عشر برصيد 13 نقطة حصل عليها أثناء خوضه 14 مباراة، فاز في مباراتين، وتعادل في 7 مباريات، ووقع في فخ الهزيمة في 5 مباريات.

القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وخيتافي في الدوري الإسباني

تذاع مباريات الدوري الإسباني عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس، لذا يمكنك مشاهدة مباراة ريال مدريد وخيتافي عبر قناة bein sports HD 3.

أسندت شبكة قنوات بي إن سبورتس، مهمة التعليق على مباراة ريال مدريد وخيتافي، للمعلق خليل البلوشي.

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