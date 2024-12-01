اكتشف حل سحري للتخلص من الام التهاب اللوزتين... بواسطة هذا المشروب

الالام الحلقية وخاصة التي تصيب اللوزتين من الامراض الشائعة انتشارها خاصة اثناء فصل الشتاء نتيجة لتقلباته الجوية تعرف الان بواسطة موقع الموجز على حل سريع وسهل للتخلص من الام الناتجة غن التهاب اللوزتين

افضل الادوية الطبيعية للالتهاب المصيبة اللوزتين

ووفقا لما قالته الدكتورة نهلة عبدالوهاب استشاري البكتريا والمناعة ورئيس قسم التغذية الحيوية بمستشفى جامعة القاهرة حول هذا الموضوع فقد اوضحت ان مشروب الليمون الدافئ مع عسل النحل بالاضافة الى خليط الزنجيبل هو مشروب مثالي للحد من الام اللوز

ثم تابعت بقولها أن الليمون الدافيء وعسل النحل يعملان كدرع واقي من العدوى، ويقوي هذا المشروب جهاز المناعة ويقي من الأمراض.

وبينت الدكتورة نهلة عبد الوهاب ان السبب الاساسي لعلاج اللوز هو التحكم في مدى طغيان الالتهاب والذي قد ينتج عنه مشاكل في عملية التنفس والجهاز التنفسي بالاضافة الى تكون السعال

طرق الوقاية من التهابات اللوز والحلق

كشفت الدكتورة نهلة عبد الوهاب عن هذه الطرق الفعالة في الوقاية من مرض التهاب اللوزتين

مثل المواظبة على شرب المشروبات الدافئة والغرغرة او التمضمض بالماء والملح او المولظبة على تناول الخضراوات المفيدة لما بها من قيمة غذائية تساعد في تقوية المناعة مع تناول شوربة الخضراوات المسلوقة

لماذا نصاب بالتهاب اللوزتين ؟

ينتج التهاب اللوزتين عن طريق هجوم تقوم به الكائنات الفيروسية للغشاء المطاطي الخاص بالحلق واللوزتين

الاعراض التي تنتج عن التهاب اللوزتين

الحمى والقشعريرة.

الشعور بالصداع في الرأس

وجود الم في البطن

فقدان الرغبة في تناول الطعام

القيام بمجهود شاق عند البلع او التنفس

صعوبة التحدث بسبب ضعف الصوت وبحة

انتشار رائحة فم كريهة

الشعور بالغثيان والتقيؤ

الام موجعة داخل الاذن

ظهور بقع حمراء وانتشار انتفاخهما مع وجود طبقة باللون الابيض او الاصفر

انتفاخ الغدد في منطقة العنق والحلق

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