الدوري الإسباني.. برشلونة يتعادل مع ريال مايوركا في ريمونتادا الشوط الأول

الدوري الإسباني.. تعادل الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة مع منافسه ريال مايوركا في الشوط الأول من عمر المباراة التي تجمع بينهما حاليًا في بطولة الليجا.

التقى الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة بقيادة مدربه هانز فليك، مع منافسه ريال مايوركا مساء اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة السادسة عشر من بطولة الدوري الإسباني الممتاز.

بدأ فريق البرسا هذه المواجهة بانطلاقة قوية للغاية، في السهرة الكروية التي يتمتع بها جماهير كرة القدم العالمية، ويرصد لكم الموجز التفاصيل فيما يلي.

الشوط الأول / برشلونة يتعادل ريال مايوركا في الدوري الإسباني

ونجح فريق برشلونة في قص شريط تهديف هذه المواجهة، بهدف دون رد، سجله نجمه فيران توريس في الدقيقة 12 من عمر المباراة.

وفي الدقائق الأخيرة من الوقت الإضافي بالشوط الأول، تمكن ريال مايوركا من اقتناص هدف التعادل الذي سجله لاعبه فيدت موريكي.

وحصل باو كوبارسي نجم الكتالوني، على بطاقة صفراء في الدقيقة 3، كما أشار الحكم بكارت أصفر جديد للاعب ريال مايوركا بابلو مافيو في الدقيقة 34.

وانتهت أحداث الشوط الأول من مباراة برشلونة وريال مايوركا بالتعادل الإيجابي بنتيجة 1-1.

برشلونة ضد ريال مايوركا

تشكيل برشلونة ضد ريال مايوركا اليوم في الدوري الإسباني

ودخل برشلونة هذه المواجهة اليوم بتشكيل مكون من :

في حراسة المرمى: إينياكي بينيا.

خط الدفاع: باو كوبارسي، إينيجو مارتينيز، جول كوندي، بالدي.

خط الوسط: بيدري، كاسادو، داني أولمو.

خط الهجوم: فيران توريس، رافينها، لامين يامال

بدلاء برشلونة اليوم أمام ريال مايوركا

وضمت مقاعد بدلاء برشلونة اليوم كل من، جافي، روبرت ليفاندوفسكي، بابلو توري، فيرمين لوبيز، باو فيكتور، دي يوج، إريك جارسيا، تشيزني، استرلاجا، هيكتور فورت، جيرارد مارتن، دومينجيز.

ويمكنكم مشاهدة مباراة برشلونة ضد ريال مايوركا اليوم في الدوري الإسباني، عبر شاشة بي إن سبورت 1 بصوت المعلق المميز عصام الشولي.

ويتصدر برشلونة ترتيب الدوري الإسباني برصيد 34 نقطة، بينما يأتي فريق ريال مايوركا في المركز السادس برصيد 24 نقطة.

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