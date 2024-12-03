دوري أبطال آسيا| الهلال ينهي دور المجموعات بثلاثية نظيفة أمام الغرافة

اكتسح فريق الهلال السعودي، نظيره الغرافة القطري، بثلاثية نظيفة، خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب الملكة أرينا، ضمن منافسات الجولة السادسة من بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة. التفاصيل يرصدها الموجز في السطور التالية.

أهداف مبارة الهلال السعودي والغرافة القطري في دوري أبطال آسيا

افتتح ماركوس ليوناردو، لاعب الهلال السعودي، الهدف الأول لفريقه، خلال كرة عرضية أرضية إلى داخل منطقة الجزاء، عن طريق ياسر الشهراني ليسدد ليوناردو الكرة داخل شباك الغرافة.

هدف |

الهلال السعودي تقدم 1 - 0 على الغرافة عبر ليوناردو في الدقيقة 18#دوري_أبطال_آسيا_للنخبة#قنوات_الكاس || #منصة_شوف pic.twitter.com/9bnSJxNFAS — قنوات الكاس (@AlkassTVSports) December 3, 2024

وفي الدقيقة 81، سجل أليكساندر ميتروفيتش، الهدف الثاني لصالح الهلال السعودي، من تصويبة قوية من خارج منطقة الجزاء.

هدف |

الهلال السعودي تقدم 2 - 0 على الغرافة عبر ميتروفيتش في الدقيقة 82#دوري_أبطال_آسيا_للنخبة#قنوات_الكاس || #منصة_شوف pic.twitter.com/UJ8RM8PucO — قنوات الكاس (@AlkassTVSports) December 3, 2024

وبعد دقيقتين فقط، نجح سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش، في تسجيل الهدف الثالث لفريق الهلال، بضربة رأس قوية، لتصبح النتيجة 3-0 للزعيم.

هدف |

الهلال السعودي تقدم 3 - 0 على الغرافة عبر سافيتش في الدقيقة 85#دوري_أبطال_آسيا_للنخبة#قنوات_الكاس || #منصة_شوف pic.twitter.com/A5h6B2Fb1S — قنوات الكاس (@AlkassTVSports) December 3, 2024

وبتلك النتيجة، يتصدر الهلال السعودي، ترتيب مجموعة أندية الغرب من دوري أبطال آسيا، برصيد 16 نقطة، بعد خوض 6 جولات، فاز في 5 مباريات وتعادل في مباراة، بينما يأتي فريق الغرافة القطري، في المركز العاشر برصيد 4 نقاط، حيث فاز في مباراة وتعادل في لقاء، وخسر في 4 مباريات.

تشكيل فريق مباراة الهلال أمام الغرافة في دوري أبطال آسيا

حراسة المرمى: ياسين بونو.

خط الدفاع: كاليدو كوليبالي - علي البليهي - متعب - ياسر الشهراني.

خط الوسط: محمد كنو- ناصر الدوسري - سالم الدوسري.

خط الهجوم: مالكوم - عبدالله الحمدان - ليوناردو.

جدول ترتيب دوري أبطال آسيا

وجاء ترتيب دوري أبطال آسيا كالتالي:

الهلال - (المباريات: 6 - الأهداف: 20 - النقاط: 16) الأهلي السعودي - (المباريات: 6 - الأهداف: 14 - النقاط: 16) النصر - (المباريات: 6 - الأهداف: 13 - النقاط: 13) السد - (المباريات: 6 - الأهداف: 8 - النقاط: 12) الوصل - (المباريات: 6 - الأهداف: 8 - النقاط: 11) بيرسيبوليس - (المباريات: 6 - الأهداف: 5 - النقاط: 6) الريان - (المباريات: 6 - الأهداف: 6 - النقاط: 5) استقلال طهران - (المباريات: 6 - الأهداف: 5 - النقاط: 5) باختاكور - (المباريات: 6 - الأهداف: 2 - النقاط: 4) الغرافة - (المباريات: 6 - الأهداف: 7 - النقاط: 4) العين - (المباريات: 6 - الأهداف: 10 - النقاط: 2) الشرطة - (المباريات: 6 - الأهداف: 4 - النقاط: 2)

إقرأ أيضًا: