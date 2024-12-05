فنانات تخلوا عن الحجاب من أجل الفن.. أبرزهم سهير رمزي وشهيرة

اتخذن بعض الفنانات قرار ارتداء الحجاب ومنهن من اختارن البعد عن الأضواء بعد ارتدائه وأخريات استكملن أعمالهن الفنية سواء فى الغناء أو التمثيل دون أن يقف الحجاب عائق لهن، بل إنهم تخلوا عن الحجاب من أجل الشهرة والتمثيل.

أبرز تلك الفنانات كانت الفنانة القديرة سهير رمزي التي ارتدت الحجاب لمدة 22 عاما وتخلت عنه من أجل الفن، كذلك الفنانة شهيرة ارتدت الحجاب لعدة سنوات وعادت إلى الشهرة بدون الحجاب.

في السطور التالية يستعرض لكم موقع الموجز اسماء أبرز الفنانات اللاتي خلعن الحجاب:

سهير رمزي

في فترة نجوميتها وشهرتها الواسعة، قررت الفنانة سهير رمزي اعتزال الفن وارتداء الحجاب والابتعاد تماما عن الاضواء، سهير في فترة السبعينات والثمانينات كانت تصنف كنجمة إغراء، ولكن جاء قرارها فجأة لتبتعد وتترك الفن والتمثيل.

سهير رمزي

وبعد ارتداء الحجاب 22 عاما، عادت للظهور ولكن بحجابها الكامل فكانت ترتدي عباءات طويلة وطرحة كبيرة، ولكن مؤخرا بدأت تظهر وهي تضع قبعة أو "تربون" ويظهر نصف شعرها، ومع تساؤلات الجمهور والصحافة قالت إنها الآن لا تعتبر نفسها محجبة، بل محتشمة.

شهيرة

في فترة من الفترات قررت مجموعة من الفنانات اعتزال الفن، وبدأت حلقات تعلم الدين وقرأة القرآن وما إلى ذلك.

من ضمن الفنانات الفنانة شهيرة، والتي اعتزلت الفن فجأة قررت الابتعاد والتفرغ إلى الاهتمام بأسرتها، والتقرب إلى الله.

شهيرة

شهيرة حتى الآن تعتبر محجبة ولكنها في مناسبات تظهر بحجابها كاملا، وفي مناسبات أخرى تخرج وهي تضع "كاب" أو قبعة وتظهر أغلب شعرها.

المطربة شاهيناز

شاهيناز مغنية مصرية استطاعت ان تحقق نجاحا كبيرا في مدة قصيرة، وقدمت عدة البومات لاقت كل منها نجاحا كبيرا، وبدأت مشوارها الغنائي من خلال أغنية “قولي قولي” ثم انتجت الشركة المنتجة لبرنامج ستار ميكر أولى البوماتها (على ايه) وحقق نجاحا كبيرا عام 2003 وانتقلت بعد ذلك إلى شركة روتانا وتعاونت معها من خلال ألبومين (احب اعيشلك)2005 و(جوة قلبي)2006.

وفي مارس 2008 قررت شاهيناز اعتزال الغناء نهائيا، وارتداء الحجاب، غير انها عادت في عام 2016 الى الفن وقررت خلع الحجاب.

شاهيناز

نورهان

بعد أن اختفت الممثلة نورهان عن الأضواء لفترة، بسبب اهتمامها بعائلتها ظهرت خلالها وهي ترتدي الحجاب، إلا أنها عادت للتمثيل من جديد دون حجاب وقررت العودة الى التمثيل بعد انفصالها عن زوجها.

نورهان

عفاف رشاد

تعتبر الفنانة عفاف رشاد أحدث المنضمات إلى قائمة الفنانات اللاتي خلعن الحجاب، فمنذ أيام ظهرت الفنانة عفاف رشاد من دون حجابها، الذي ارتدته منذ ما يقرب من عامين بعد أداء فريضة الحج.

وعلى الرغم من أن عفاف ظهرت في الكثير من الأعمال بحجابها ولم يؤثر على عملها، إلا أنها ظهرت بدونه مؤخرا، مما جعل الجميع يستغرب هذا الأمر ويتسأل هل تخلت عن حجابها بشكل نهائي.

عفاف رشاد

الراقصة زيزي مصطفي

منذ زمن طويل اختفت زيزي مصطفي عن الأنظار وارتدت الحجاب واعتزلت الرقص، لتعود للأضواء من جديد في بداية الأمر ظهرت زيزي وهي تضع طرحة على شعرها وكان أغلب شعرها يظهر، إلى أن ظهرت بعد ذلك بشعرها كاملا دون أي غطاء.

زيزي مصطفي

هدي رمزي

قررت الفنانة هدى رمزي وفي فترة رواجها وانتشارها في الأعمال السينمائية، الابتعاد واعتزلت التمثيل وارتدت الحجاب، وفي هذا الوقت فترة الثمانينات وأوائل التسعينات لم يكن من السهل إيجاد أدوار بالحجاب كما يحدث الآن، واختفت لسنوات طويلة.

ومن جديد عادت هدى إلى الظهور، وكان آخر ظهور لها في عقد قران ابنة أخيها شهد محمد حسن رمزي، بدون الحجاب.

المطربة حنان

كانت من أشهر الأصوات في الثمانينات وأوائل التسعينات، فجأة تقرر الاعتزال والابتعاد وارتداء الحجاب، نتحدث عن المطربة حنان.

وبعد سنوات تعود لتظهر من جديد سواء بأغنية دينية أو في برامج تلفزيونة ولكن من دون حجاب، وتبدأ في خطوات للعودة بأعمال جديدة.

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