أمسيات فنية مميزة لنجوم الفن في شهر ديسمبر

يشهد شهر ديسمبر هذا العام أجواءً فنية مميزة في مصر، حيث يستعد مجموعة من أبرز نجوم الغناء والموسيقى لإحياء حفلاتهم وسط حضور جماهيري كبير، مقدمين تجارب موسيقية متنوعة تضيء ليالي الشتاء.

ويرصد موقع الموجز أبرز حفلات نجوم الفن المقرر إحياءها خلال شهر ديسمبر الجاري.

تامر عاشور

تامر عاشور

يستعد الفنان تامر عاشور لإحياء حفلاً غنائياً ضخماً يوم الأحد الموافق 15 ديسمبر الجاري في قصر عابدين، بتنظيم من مؤسسة "راعي مصر"، إحدى أعضاء التحالف الوطني للعمل الأهلي، هذا الحفل الخيري يهدف لدعم الأسر الأولى بالرعاية، حيث ستذهب جميع عوائده لهذه الفئة، مما يمنح الأمسية طابعاً فنياً وإنسانياً مميزاً.

وكان تامر عاشور قد طرح مؤخراً أغنية بعنوان"وداع وداع" وقام بطرحها منذ ثلاثة أشهر، وتعتبر آخر أغانيه، وهي من كلمات محمد جشم باشا، وألحان مصطفى إبراهيم، كما طرح منذ فترة أغنية "هيجيلي موجوع"، التي حقق من خلالها نجاحاً كبيراً.

عمر خيرت

يقدم الموسيقار عمر خيرت حفلين متتاليين يومي 16 و17 ديسمبر على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، سيأخذ خيرت جمهوره في رحلة موسيقية من خلال مجموعة من أشهر مقطوعاته التي لطالما لامست القلوب وأثرت الوجدان.

مدحت صالح

مدحت صالح

وفي نفس اليوم، 15 ديسمبر، سيكون النجم مدحت صالح على موعد مع جمهوره على خشبة المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، حيث يقدم حفلاً غنائياً بمشاركة صوليست البيانو الفنان عمرو سليم، تحت قيادة المايسترو أحمد عامر، ومن المقرر أن يقدم خلال الحفل مجموعة من أغانيه المميزة التي يتفاعل معها الجمهور.

علي الحجار

كما يحتفل الفنان علي الحجار يوم 12 ديسمبر على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية بحفل خاص يقدم خلاله أجمل تترات المسلسلات المصرية وغيرها من أغانيه الرائعة التي يتفاعل معها الجمهور، في تمام الثامنة مساءً، هذه الليلة ستأخذ الجمهور في رحلة عبر الزمن مع أبرز الأعمال الدرامية التي ارتبطت بصوته المميز.

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