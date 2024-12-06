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رئيس التحرير
ياسر بركات
رئيس التحرير
ياسر بركات
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كورة وملاعب

جدول مواعيد مباريات اليوم الجمعة 6 ديسمبر 2024 والقنوات الناقلة

جدول مواعيد مباريات
جدول مواعيد مباريات اليوم

يشهد جدول مواعيد مباريات اليوم الجمعة 6 ديسمبر 2024، العديد من المواجهات المثيرة في مختلف البطولات، حيث يلتقي الاتحاد والنصر في قمة الدوري السعودي للمحترفين، ويواجه باريس سان جيرمان مع أوكستر، في الدوري الفرنسي.

ويقدم الموجز جدول مواعيد مباريات اليوم الجمعة 6 ديسمبر 2024 في الملاعب المختلفة، والقنوات الناقلة.

جدول مواعيد مباريات اليوم الجمعة والقنوات الناقلة

الدوري السعودي - الجولة السابعة عشرة

  • الخلود - القادسية - الموعد: 4:50 مساءً مصر، 5:50 مساءً السعودية

القنوات الناقلة:

SSC Extra 1 HD - المعلق: سعد يحيى

SSC Extra 1 SD - المعلق: عبد العزيز الزيد

  • العروبة - الرياض - الموعد: 4:55 مساءً مصر، 5:55 مساءً السعودية

القنوات الناقلة:

SSC Extra 2 HD - المعلق: عبد الله محمد الخامسي

SSC Extra 2 SD - المعلق: عائد العصيمي

القنوات الناقلة:

SSC Sport HD 1 - المعلق: فهد العتيبي

SSC Sport SD 1 - المعلق: عيسى الزدجالي

كريم بنزيما وكريستيانو رونالدو

الدوري الإيطالي - الجولة الخامسة عشرة

  • إنتر ميلان - بارما - الموعد: 7:30 مساءً مصر، 8:30 مساءً السعودية

القناة الناقلة: أبو ظبي الرياضية 1

  • أتالانتا - ميلان - الموعد: 9:45 مساءً مصر، 10:45 مساءً السعودية

القناة الناقلة: أبو ظبي الرياضية 1

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الدوري الإسباني - الجولة السادسة عشرة

  • سيلتا فيجو - ريال مايوركا - الموعد: 10:00 مساءً مصر، 11:00 مساءً السعودية

القناة الناقلة: bein Sports 3 - المعلق: نوفل باشي

الدوري الألماني - الجولة الثالثة عشرة

  • شتوتجارت - أونيون برلين - الموعد: 9:30 مساءً مصر، 10:30 مساءً السعودية

القناة الناقلة: bein Sports 5 - المعلق: محمد بركات

الدوري الفرنسي - الجولة الرابعة عشرة

  • ليل - بريست - الموعد: 8:00 مساءً مصر، 9:00 مساءً السعودية.

القناة الناقلة: bein Sports 4 - المعلق: جواد بدة

  • أوكسير - باريس سان جيرمان - الموعد: 10:00 مساءً مصر، 11:00 مساءً السعودية

القناة الناقلة: bein Sports 4 - المعلق: عامر الخوذيري

دوري أبطال إفريقيا - الجولة الثانية

  • ساجرادا - الترجي - الموعد: 6:00 مساءً مصر، 7:00 مساءً السعودية.

القناة الناقلة: bein Sports 1 - المعلق: عصام الشوالي.

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