الطريقة الجديدة لتقييم تلاميذ الأول والثاني الابتدائي في العام الدراسي الحالي

حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عدةضوابط جديدة لتقييم طلاب الصفين الأول والثاني الابتدائي، وترصد الموجز في السطور التالية الضوابط التي وضعتها الوزارة مؤخرًا.



وأشارت وزارة التربية والتعليم أن ضوابط تقييم طلاب الصفين الأول والثاني الابتدائي التي وضعتها مؤخرًا هدفها توفير بيئة تعليمية محفزة بعيدًا عن الضغوط التقليدية للامتحانات.



أوضحت وزارة التربية والتعليم بأن الضوابط الجديدة ترتكز على مبدأ " اجتياز الطالب أو عدم الاجتياز"، منوهة بأنها لم تعد تعتمد على النظام التقليدي والذي كان متبع قديمًا والذي كان عبارة عن امتحانات تحريرية وحساب الدرجات في النهاية.





كيف يتم تقييم طلاب الصف الأول والثاني الابتدائي؟



وبحسب وزارة التربية والتعليم فإن ضوابط تقييم الطلاب في الصفيين الأول والثاني الابتدائي يأتي بناء على مجموعة من المعايير الشاملة مثل:" الفهم، المهارات الفعالة داخل الفصل، المهارات الأساسية".

ضوابط تقييم تلاميذ الابتدائي





ما هي ضوابط التقييم؟





ووضعت الوزارة عدة ضوابط يوضحها الموجز في السطور الآتية وهي:



- تقييم الطالب المستمر وتعتمد هذه الطريقة على متابعة أداء الطالب خلال العام الدراسي من خلال الأنشطة والمهام التي تعكس مدى فهمه للمواد الدراسية.



- وكشفت الوزارة أن من ضمن الضوابط المحددة هي التقرير الدورية وتكون من خلال ما يقدمه المعلم من تقارير دورية تحدد مستوى الطالب في المهارات الأساسية، مثل القراءة، الكتابة، العمليات الحسابية، والمشاركة في الأنشطة.



- ولم يكن ولي الأمر بعيد عن هذه الضوابط حيث وضعت الوزارة التعاون مع أولياء الأمور من ضمنها كجزءًا أساسيًا من عملية التقييم، حيث يتم إبلاغهم بتقدم أبنائهم بانتظام لتحفيزهم على المساعدة في تحسين الأداء الدراسي.





ما هي أهداف الضوابط؟





ذكرت وزارة التربية والتعليم أن الهدف الرئيسي من وضع هذه الضوابط هي:



- إزالة الضغوط النفسية المرتبطة بالاختبارات في هذه المرحلة العمرية، وتركز على تنمية مهارات التفكير والإبداع.



- تعزيز حب التعلم لدى الطلاب، بدلًا من الاقتصار على حفظ المعلومات.

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