مسلسل "رقم سري".. أسرار تُكشف وصراعات تتصاعد في الحلقة 22

يواصل مسلسل رقم سري جذب أنظار المشاهدين بأحداثه المثيرة وقصته المليئة بالمفاجآت، مع كل حلقة جديدة، تتشابك خيوط الحبكة وتظهر أسرار جديدة تغير مجرى الأحداث، لم تكن الحلقة الـ22 استثناءً، حيث شهدت اعترافات صادمة كشفت عن حقائق مؤثرة أضافت بُعدًا جديدًا للعلاقات بين الشخصيات، مما زاد من تشويق الجمهور وترقبهم لما ستؤول إليه التطورات القادمة.



يرصد الموجز أحداث الحلقة 22 مسلسل رقم سري خلال السطور التالية.

مسلسل رقم سري

أحداث الحلقة ال 22 مسلسل رقم سري

شهدت الحلقة الـ22 من مسلسل رقم سري تصاعدًا في الأحداث، حيث كشف وليد (أحمد ماجد)، شقيق لطفي عبود (صدقي صخر)، عن دوره الرئيسي في دخول شقيقه السجن.

اعترف وليد بأنه قام بإبلاغ ماجدة علوان (ناردين فرج) عن تورط مجموعة من الفتيات في واقعة تحرش، ما أدى إلى نتائج درامية غيّرت مجرى الأحداث.

المسلسل، الذي يجمع نخبة من النجوم أبرزهم ياسمين رئيس، صدقي صخر، عمرو وهبة، وناردين أحمد، يواصل حصد الإعجاب بفضل قصته المشوقة وأداء فريق العمل المميز.

العمل من تأليف محمد سليمان عبد المالك وإخراج محمد عبد التواب، ويُعرض يوميًا على شاشة قناة DMC في تمام الساعة الثامنة مساءً، بالإضافة إلى توفره عبر منصة "واتش ات" الرقمية.

صدقي صخر يكشف عن معاناته مع التنمر بسبب اسمه



في حوار صريح ومؤثر خلال استضافته في بودكاست "قهوة بلبن"، الذي تقدمه الإعلامية جيلان علاء، كشف الفنان صدقي صخر عن مواقف صعبة واجهها خلال طفولته بسبب التنمر باسمه واسم والده "صخر".

مسلسل رقم سري

أوضح صدقي أن التنمر كان يحدث غالبًا من زملائه في المدرسة، ولكنه استطاع التعامل مع هذه المواقف بشجاعة.

وأضاف قائلًا: "اسمي صدقي تم اختياره لتكريم جدي والد أبي، بينما اسم صخر كان إرثًا عائليًا يحمل معاني القوة والتميز."

لاقى حديثه دعمًا كبيرًا من الجمهور الذي أثنى على صراحته وقدرته على تحويل الصعوبات إلى نقاط قوة.

"كلام عائلي" تجربة إعلامية ل صدقي صخر

إلى جانب أعماله الفنية، يواصل صدقي صخر تقديم محتوى إعلامي هادف من خلال بودكاست كلام عائلي، الذي حقق نجاحًا كبيرًا في موسمه الأول.

في الجزء الثاني، يستضيف صخر مجموعة من النجوم مثل أشرف عبد الباقي وفيفي عبده، ويتناول معهم موضوعات اجتماعية حساسة تتعلق بالعائلة، مثل العلاقات الزوجية، الأبوة، والتحديات اليومية التي تواجه الأسر.

هذا البرنامج يعكس جانبًا جديدًا من شخصية صدقي كإعلامي يسعى لتقديم محتوى يُثري المجتمع.

أعمال سينمائية للفنان صدقي صخر

لم يقتصر نشاط صدقي صخر على الشاشة الصغيرة، بل امتد إلى السينما، حيث انتهى مؤخرًا من تصوير فيلم قصر الباشا، في هذا العمل يجسد شخصية نجيب الدسوقي، وهي شخصية محورية في القصة.

يضم الفيلم مجموعة مميزة من النجوم، منهم أحمد حاتم، حسين فهمي، مايان السيد، وأمير صلاح الدين.

العمل من تأليف محمد ناير وإخراج محمد بكير، ويتوقع النقاد أن يحقق نجاحًا كبيرًا نظرًا لجودة القصة وأداء فريق التمثيل.

أخر أعمال صدقي صخر

كان رمضان 2024 موسمًا استثنائيًا بالنسبة لصدقي صخر، حيث شارك في ثلاثة مسلسلات لاقت إعجاب الجمهور والنقاد على حد سواء: كامل العدد +1، فراولة، ولانش بوكس.

هذه الأعمال أظهرت مرونة صدقي في تقديم شخصيات متنوعة تجمع بين الكوميديا والدراما، مما جعله واحدًا من أبرز الأسماء في الموسم الرمضاني.



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