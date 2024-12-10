المجلس الوطني للتعليم.. بين طموحات التطوير وتحديات التنفيذ

المجلس الوطني للتعليم.. أثار الإعلان عن إنشاء المجلس الوطني للتعليم في مايو 2024، بعد موافقة مجلس الوزراء على مشروع قانونه، حالة من الجدل حول دوره وتداخل اختصاصاته مع المجالس القائمة، مثل المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي والمجالس العليا الأخرى، جاء هذا المشروع (المجلس الوطني للتعليم) استجابة لتوصيات المرحلة الأولى من الحوار الوطني، بهدف وضع سياسات موحدة وشاملة لكل أنواع ومراحل التعليم في مصر.

أهداف المجلس الوطني للتعليم

ويستعرض الموجز، أهداف المجلس الوطني للتعليم على النحو التالي..

وفقًا لما تم عرضه من خلال المقال الذي كتبه الدكتور محمود سلامة، رئيس وحدة "دراسات القضايا الاجتماعية" بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، يهدف المجلس إلى:

وضع الاستراتيجية الوطنية للتعليم، تحديد أولويات التعليم وتطوير الخطط والبرامج اللازمة.

مراجعة السياسات التعليمية، تحديث الأولويات الوطنية بما يتماشى مع متطلبات العصر.

تطوير البنية التحتية، إعداد مخطط قومي شامل لتطوير المدارس ومرافقها.

تحسين الهياكل التنظيمية، تحديث نظم التشغيل وتحسين كفاءة المؤسسات التعليمية لتحقيق الأهداف المحددة.

تداخل الاختصاصات، بين المجلس الوطني والمجالس القائمة.

اختصاصات متداخلة

وزير التربية والتعليم

موقع الموجز، يشير الدكتور سلامة إلى أن اختصاصات المجلس الوطني تتداخل بشكل ملحوظ مع المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي، والذي يتولى مهام تخطيط السياسات والبرامج التعليمية، وربط التعليم بخطط التنمية الشاملة للدولة، يأتي ذلك في ظل الإطار التشريعي الحالي الذي ينظم عمل المجلس الأعلى بموجب قانون التعليم رقم 139 لسنة 1981 والقرار الجمهوري رقم 523 لسنة 1981.

تساؤلات حول الأدوار الحالية

ويطرح المقال تساؤلات حول مستقبل الإدارات المركزية القائمة بوزارة التربية والتعليم، مثل الإدارة الاستراتيجية التي تضم وحدات متخصصة في التخطيط والسياسات والمتابعة وإدارة الأزمات، هذه الإدارات لعبت دورًا محوريًا في السنوات الأخيرة، وقد يكون لإطلاق المجلس الوطني تأثير على صلاحياتها وأدوارها.

الجدل والمجلس الوطني

أثارت قرارات وزارة التربية والتعليم الأخيرة المتعلقة بتخفيف الكثافة الصفية وحل أزمة نقص المعلمين وتخفيف مناهج الثانوية العامة، جدلًا واسعًا، و يرى الدكتور سلامة أن إصدار مثل هذه القرارات كان من الأفضل أن يتم من خلال توصيات المجلس الوطني للتعليم، ليتحقق إجماع وطني عليها، وتجنب أي انتقادات أو جدل مجتمعي.

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