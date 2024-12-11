يامال وليفاندوفيسكي يقودان هجوم برشلونة أمام دورتموند في دوري أبطال أوروبا

أعلن هانز فليك، المدير الفني لـ فريق برشلونة، تشكيل فريقه الرسمي لمواجهة بروسيا دورتموند، في المباراة التي ستقام مساء اليوم الأربعاء على ملعب "سيجنال إيدونا بارك"، ضمن منافسات الجولة السادسة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا 2024-2025. التفاصيل يرصدها الموجز في السطور التالية.

ويواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة، نظيره بوروسيا دورتموند، اليوم الأربعاء، في الساعة العاشرة مساءً العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، الحادية عشر مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

ويستعد فريق برشلونة، في تحقيق الفوز وخطف الثلاث نقاط من ملعب بوروسيا دورتموند، لمواصلة الزحف نحو قمة ترتيب مرحلة الدوري ببطولة دوري أبطال أوروبا.

ويحتل فريق برشلونة، في المركز السابع، من جدول ترتيب مرحلة الدوري ببطولة دوري أبطال أوروبا برصيد 12 نقطة، بفارق الأهداف عن بوروسيا دورتموند صاحب المركز الثامن.

تشكيل برشلونة الرسمي لمواجهة بروسيا دورتموند في دوري أبطال أوروبا

حراسة المرمى: إينياكي بينيا.

خط الدفاع: جول كوندي، ب أو كوبارسي، إينيجو مارتينيز، أليتخاندرو بالدي.

خط الوسط: مارك كاسادو، بيدري، داني أولمو.

خط الهجوم: روبرت ليفاندوفسكي، لامين يامال، رافينيا.

ويتواجد على دكة البدلاء: شيزني، أسترالاجا، هيكتور فورت، رونالد أراوخوو، إيريك جارسيا، جيرارد مارتن، فرينكي دي يونج، جافي، توري، فيرمين لوبيز، فيران توريس، فيكتور.

تاريخ مواجهات برشلونة وبوروسيا دورتموند

في جميع البطولات.. التقى برشلونة، مع بوروسيا دورتموند، في أوروبا، خلال 4 مواجهات، لم يخسر البرسا أي مواجهة، حيث فاز في مباراتين وتعادل في مباراتين.

وتعد هذه هي المرة الأكثر التي يواجه فيها بوروسيا دورتموند نفس الخصم في أوروبا دون أن يحقق أي انتصار (4 مباريات).

في دوري أبطال أوروبا.. وتعد مباراة اليوم بين الفريقين، هي الثالثة لـ برشلونة وبوروسيا دورتموند في دوري أبطال أوروبا، بعد تعادل 0-0 وفوز 3-1 في دور المجموعات لموسم 2019 - 2020.

القنوات الناقلة لمباراة برشلونة وبوروسيا دورتموند في دوري أبطال أوروبا

تذاع مباريات دوري أبطال أوروبا، عبر شبكة قنوات بي إن سبورت الناقل الحصري لمسابقة التشامبيزوليج 2024- 2025، في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، لذا يمكنك مشاهدة مباراة برشلونة وبوروسيا دورتموند عبر قناة bein Sports HD 1 المشفرة، بتعليق المعلق الإماراتي علي سعيد الكعبي.

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