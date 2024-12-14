حملة أمنية موسعة لمكافحة الإتجار بالنقد الأجنبي وضبط 14 مليون جنيه

واصلت وزارة الداخلية جهودها المكثفة لمواجهة جرائم غير المشروع في الإتجار بالنقد الأجنبي والمضاربة على أسعار العملات.

و تستهدف هذه الجهود الممارسات التي تؤدي إلى الإضرار بالاقتصاد الوطني من خلال التعاملات المالية غير القانونية خارج النظام المصرفي.

الإتجار بالنقد الأجنبي

تمكن قطاع الأمن العام بالتعاون مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن من تنفيذ عمليات أمنية ناجحة خلال 24 ساعة.

وأسفرت هذه الجهود عن ضبط عدة قضايا تتعلق بالإتجار في العملات الأجنبية، حيث بلغت القيمة الإجمالية للمبالغ المضبوطة حوالي 14 مليون جنيه.

إجراءات قانونية صارمة

جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المتورطين في هذه الجرائم، ضمن خطة شاملة لتعزيز الاستقرار المالي والاقتصادي للبلاد، والتصدي لكل محاولات استغلال السوق المصرفي بطرق غير قانونية.

الإتجار بالنقد الأجنبي

حول جهود مكافحة الإتجار بالنقد الأجنبي

تعمل وزارة الداخلية بشكل مستمر على مواجهة ظاهرة الإتجار غير المشروع في النقد الأجنبي التي تؤثر سلبًا على الاقتصاد الوطني، وذلك من خلال تشديد الرقابة على الأنشطة المالية غير القانونية.

وتشمل هذه الجهود التنسيق بين الأجهزة الأمنية المختلفة، بما في ذلك قطاع الأمن العام والإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، بهدف التصدي للتعاملات النقدية غير الرسمية والمضاربة التي تؤدي إلى زعزعة استقرار الأسواق المصرفية.

الإتجار بالنقد الأجنبي

أثر الإتجار غير المشروع على الاقتصاد

الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي له تأثير مباشر على الاقتصاد القومي، حيث يسهم في اضطراب أسعار العملات، ارتفاع معدلات التضخم، ونقص السيولة النقدية المتوفرة في الأسواق الرسمية

وهذه الأنشطة غير القانونية قد تؤدي أيضًا إلى تزايد الممارسات غير المشروعة مثل غسيل الأموال وتمويل الأنشطة الإجرامية، ما يشكل تهديدًا لاستقرار البلاد الاقتصادي والأمني.

الإتجار بالنقد الأجنبي

جهود متواصلة للحماية الاقتصادية

تعكس الضربات الأمنية المكثفة التزام الحكومة بحماية الاقتصاد الوطني، من خلال ملاحقة المتورطين في هذه الجرائم وتطبيق عقوبات صارمة للحد من انتشارها. تأتي هذه الإجراءات ضمن خطة شاملة

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