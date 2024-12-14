كروان مشاكل.. من مياه النيل إلى حبس جديد بسبب ريهام سعيد "القصة الكاملة"

كروان مشاكل.. أقرت محكمة جنح حدائق القبة، منذ قليل بثبوت تهمة السب والقذف على مروان مشاكل، ضد الإعلامية ريهام سعيد، ليتم القضاء بالحبس لـ4 أشهر وغرامة 500 جنيه، ماذا حدث وما تفاصيل القضية، هذا ما تسرده لكم الموجز في السطور التالية.

حبس كروان مشاكل

وكانت الإعلامية ريهام سعيد قد أقامت ضد المعروف إعلاميا بـ كروان مشاكل، دعوى اتهمته فيها بالتشهير عبر وسائل التواصل الإجتماعي، أو من خلال التصريحات العامة، ما اضطرها إلى إقامة دعوى قضائية ضده.

وأقامت الإعلامية ريهام سعيد دعوى قضائية ضد مروان مشاكل في سبتمبر الماضي، حيث اتهمته في بلاغ رسمي بالسب والقذف، بألفاظ وعبارات مسيئة يعاقب عليها القانون، وذلك من خلال الظهور في فيديوهات تم بثها ونشرها على حسابه الشخصي عبر "تيك توك".

كروان مشاكل يثير الجدل

ويشتهر كروان مشاكل بأنه تيك توكر يثير الجدل بين الحين والآخر، فأحيانًا يتحدث عن أشياء لم تحدث، وأحيان أخرى يظهر في فيديو لبث من خلاله أوضاع مخالفة للعادات والتقاليد في المجتمع المصري ونشر الفسق والفجور.

وكان كروان مشاكل يواجه منذ فترة تهمة نشر أخبار كاذبة عن مياه النيل، إذ أشار إلى أن تلك المياه ملوثة وتعرض حياة المواطنين للخطر، الأمر الذي أثار بلبلة بين جموع المواطنين، فتم تحرير محضر ضده بالواقعة.

وتولت النيابة التحقيقات التي أحالته بدورها إلى محكمة الجنح التي أمرت بحبسه شهرين، لكن محامي التيك توكر كروان مشاكل قدم استئنافًا على الحكم.

الاستئناف حدد له جلسة، للنظر في الحكم، لكن محكمة جنح مستأنف حدائق القبة حددت جلسة 6 فبراير المقبل، لنظر أولى جلسات الاستئناف المقدم من التيك توكر كروان مشاكل على حكم حبسه شهرين.

كروان مشاكل

واقعة جديدة لكروان مشاكل

كروان مشاكل كان سبق وأثار الجدل حينما أعلن في فيديو بثه عبر صفحته على منصة التيك توك الهجوم على مذيعة شهيرة؛ لذا ألقت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، القبض على التيك توكر كروان مشاكل بحدائق القبة، وذلك بسبب اتهامه بسب وقذف تلك المذيعة، فضلًا عن تنفيذ أحكام قضائية أخرى ضده.

وكان قسم شرطة حدائق القبة تلقى بلاغًا من مذيعة شهيرة، اتهمت فيه كروان مشاكل بالسب والقذف والتعدي على المبادئ والقيم في المجتمع المصري، فضلًا عن إثارته الجدل في الكثير من المواقف الأخرى.

بيضحك في عزا ضاضا

جدير بالذكر أن كروان مشاكل ظهر في فيديو، وهو يضحك ويمزح مع صديق له، في عزاء ضاضا نجل الفنان إسماعيل الليثي، حيث أشار المتابعين إلى طريقته الغير لائقة في العزاء، غير أنه لم يحترم القرآن.

وتابع مرتادي مواقع التواصل الاجتماعي، أن كروان مشاكل حضر العزا فقط، كي يأخذ اللقطة، حيث ظهر في الفيديو وهو يضحك بطريقة استفزت الجميع وسط حالة الخزن التي سيطرت على الجميع.

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