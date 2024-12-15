موعد مباراة مانشستر يونايتد ضد مانشستر سيتي بالدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

يترقب عشاق الساحرة المستديرة المواجهة التي تجمع بين مانشستر يونايتد وجاره مانشستر سيتي في إطار منافسات بطولة الدوري الإنجليزي موسم 2024/2025.

ويستضيف ملعب " الاتحاد" المواجهة النارية التي تجمع بين مانشستر يونايتد الذي يقوده فنيًا البرتغالي روبن أموريم ونظيره مان سيتي بقيادة الإسباني بيب جوارديولا.

ويدخل مان سيتي هذه المواجهة أمام مانشستر يونايتد محتلًا المرتبة الخامسة بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 27 نقطة بينما يأتي الشياطين الحمر في المركز الـ13 برصيد 19 نقطة.

ويأمل فريق مانشستر سيتي إلى تحقيق الانتصار في لقاء الديربي من أجل استعادة توازنه يث لم يفز إلا في مباراة واحدة فقط في آخر 10 مباريات في مختلف المسابقات.

وفي ذات السياق يطمح فريق مانشستر يونايتد بقيادة أموريم إلى تحقيق الفوز على جاره السيتي حيث لم يفز البرتغالي مع الفريق في الدوري الإنجليزي إلا مباراة واحدة منذ قدومه

موعد مباراة مانشستر يونايتد ضد السيتي

ستنطلق مواجهة مانشستر يونايتد أمام المان سيتي اليوم الأحد الموافق 15 ديسمبر الجاري ضمن مباريات الجولة السادسة عشر من بطولة الدوري الإنجليزي.

مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد

وستبدأ صافرة لقاء المان سيتي أمام نظيره اليونايتد الليلة في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة وتونس والسابعة والنصف بتوقيت المملكة العربية السعودية.

القنوات الناقلة لمباراة مانشستر يونايتد أمام المان سيتي

ستذاع مواجهة الشياطين الحمر أمام كتيبة جوارديولا عبر قناة beIN Sports HD 1 الناقل الحصري لبطولة الدوري الإنجليزي في الشرق الأوسط وأفريقيا.

وسيعلق على مواجهة المان يونايتد أمام فريق السيتي الجزائري المُخضرم حفيظ الدراجي.

الدوري الإنجليزي قبل قمة المان يونايتد والسيتي

ويعرض " الموجز" ترتيب الدوري الإنجليزي موسم 2024/2025 حتى الأن :

ليفربول، 36 نقطة.

2 تشيلسي، 31 نقطة.

3. آرسنال، 30 نقطة.

4. مانشستر سيتي، 27 نقطة.

5. نوتينجهام فورست، 25 نقطة.

6. أستون فيلا، 25 نقطة.

7. برايتون، 24 نقطة.

8. بورنموث، 24 نقطة.

9. برينتفورد، 23 نقطة.

10. نيوكاسل، 23 نقطة.



11. فولهام، 23 نقطة.

12. توتنهام، 20 نقطة.

13. مانشستر يونايتد، 19 نقطة.

14. وست هام، 18 نقطة.

15. إيفرتون، 14 نقطة.

16. ليستر سيتي، 14 نقطة.

17. كريستال بالاس، 13 نقطة.

18. إيبسويتش تاون، 12 نقطة.

19. ولفرهامبتون، 9 نقاط.

20. ساوثهامبتون، 5 نقاط

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