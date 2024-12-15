القمة المنتظرة.. التشكيل المتوقع لمواجهة مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي

يستضيف ملعب الاتحاد، مباراة مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد، في قمة منافسات الجولة السادسة عشرة من عمر المسابقة للدوري الإنجليزي. التفاصيل يرصدها الموجز في السطور التالية.

وتنطلق صافرة حكم مباراة مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد، اليوم الأحد، في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً بتوقيت مصر، السابعة والنصف مساء بتوقيت السعودية.

مانشستر سيتي ويونايتد

ويتواجد مانشستر سيتي، حامل اللقب في المواسم الأربعة الأخيرة، المركز الرابع، برصيد 27 نقطة من 15 لقاء، في مفاجأة لم يكن يتوقعها أكثر جماهيره تشاؤما قبل انطلاق الموسم الحالي، حيث يتأخر بفارق 8 نقاط خلف ليفربول، المتصدر، الذي مازال له مباراة مؤجلة.

أما مانشستر يونايتد، البطل التاريخي للدوري الإنجليزي برصيد 20 لقبًا، فيقبع في المركز الثالث عشر بـ19 نقطة، وتسببت نتائجه الهزيلة في بداية مشواره بالبطولة، في الإطاحة بالمدرب الهولندي إريك تن هاج، ليتولى المدير الفني البرتغالي الشاب روبن أموريم المسؤولية خلفا له.

تشكيل مانشستر سيتي المتوقع أمام مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي

حراسة المرمى: إيديرسون.

خط الدفاع: يوشكو جفارديول - روبن دياش - سيمبسون بوسي - كايل ووكر.

خط الوسط: كيفين دي بروينه - ماثيو كوفاتشيتش - برناردو سيلفا - ماثيوس نونيز.

خط الهجوم: فيل فودين - إرلينج هالاند.

تشكيل مانشستر يونايتد المتوقع أمام مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي

حراسة المرمى: أندري أونانا.

خط الدفاع: ديوجو دالوت - ليساندرو مارتينيز - ماتايس دي ليخت - نصير مزراوي.

خط الوسط: مانويل أوجارتي - كوبي ماينو - برونو فيرنانديش.

خط الهجوم: أليخاندرو جارناتشو - أماد ديالو - راسموس هويلوند.

تاريخ مواجهات مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد في ديربي الدوري الإنجليزي

التقى الفريقين مانشستر سيتي واليونايتد، في الدوري الإنجليزي، خلال 170 مباراة سابقة، فاز مانشستر يونايتد في 66 مباراة وفاز مانشستر سيتي في 52 مباراة وحسم التعادل 52 مباراة.

سجل مانشستر يونايتد خلال هذه المباريات في مانشستر سيتي 239 هدفًا، بينما سجل مانشستر سيتي في شباك مانشستر يونايتد 240 هدفًا.

القنوات الناقلة لمباراة مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي

تمتلك شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، حقوق بث مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز بالشرق الأوسط وستخصص لمباراة مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد قناة bein Sports HD 1.

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