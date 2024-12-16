موعد الشروق اليوم الإثنين 16-12-2024 .. ابدأ يومك ببركة الطاعة

يختلف موعد شروق الشمس يوميًا بناءً على الموقع الجغرافي والتاريخ، يمكن معرفة موعد الشروق اليوم الإثنين 16-12-2024، بدقة باستخدام تطبيقات الأذان أو المواقع الرسمية للهيئات الفلكية.

موعد الشروق اليوم

يبدأ موعد الشروق اليوم الاحد 15 ديسمبر 2025 في أفق القاهرة اليوم الساعة 6:30 صباحًا.

موعد الثلث الاخير من الليل

يُحسب الثلث الأخير من الليل بتقسيم الفترة بين غروب الشمس وطلوع الفجر إلى ثلاثة أجزاء، إذا كان وقت غروب الشمس 5:00 مساءً والفجر 5:00 صباحًا، فإن الثلث الأخير يبدأ تقريبًا من 2:00 صباحًا وحتى أذان الفجر.

ما هو وقت شروق الشمس اليوم؟

شروق الشمس هو اللحظة التي تظهر فيها أول أطراف قرص الشمس فوق الأفق، ويمكن تحديد وقت الشروق لليوم حسب المنطقة، وفي مصر عمومًا يكون عند الساعة 6:30 صباحًا تقريبًا.

موعد الشروق اليوم

صلاة الشروق بعد الفجر بكم دقيقة؟

صلاة الشروق تُصلى بعد مرور حوالي 15 إلى 20 دقيقة من وقت الشروق، ويُفضل أداء الصلاة بعد أن ترتفع الشمس بمقدار رمح، وهو ما يوازي زمنيًا هذا المقدار.

موعد الشروق اليوم

متى تبدأ صلاة الضحى اليوم؟

تبدأ صلاة الضحى بعد انتهاء وقت الشروق بربع ساعة تقريبًا، وتستمر حتى قبل أذان الظهر بربع ساعة. بناءً على توقيت اليوم، تبدأ صلاة الضحى اليوم حوالي الساعة 6:45 صباحًا وتستمر حتى 11:30 صباحًا.

موعد الشروق اليوم

هل يجوز صلاة الفجر وقت الشروق؟

صلاة الفجر لا يجوز أداؤها وقت الشروق؛ لأنها تدخل في وقت الكراهة، أي الوقت الذي تكون فيه الشمس في حالة ارتفاعها فوق الأفق.

و يجب أداء صلاة الفجر قبل موعد الشروق، وإذا فات وقتها، يتم الانتظار حتى انتهاء وقت الكراهة ثم أداؤها كقضاء.

موعد الشروق اليوم

نصائح للالتزام بمواقيت الصلاة:

استخدام تطبيقات المؤذن: تساعد في تحديد أوقات الشروق والصلاة بدقة.

تنظيم وقت النوم: النوم مبكرًا يسهل الاستيقاظ لصلاة الفجر في وقتها.

المواظبة على الأذكار: قراءة أذكار الصباح بعد صلاة الفجر تساعد على استشعار بركة الوقت.

أذكار الصباح والشروق

يستعرض الموجز، بعض أذكار مأثورة عن النبي ﷺ، على النحو التالي:

"اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور."

"أصبحنا على فطرة الإسلام، وعلى كلمة الإخلاص، وعلى دين نبينا محمد ﷺ، وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفًا مسلمًا وما كان من المشركين."

"أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق." (تُكرر ثلاث مرات)

"اللهم إني أسألك خير هذا اليوم فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه، وأعوذ بك من شر ما فيه وشر ما بعده."

"لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير." (تُكرر 100 مرة صباحًا)

"اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدًا عبدك ورسولك." (تُكرر أربع مرات)

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