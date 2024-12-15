تفاصيل اتهام البلوجر أسماء سناب بالتحريض والإتجار بالبشر

تقدم المحامي أيمن محفوظ ببلاغ رسمي إلى النائب العام ضد البلوجر المعروفة بـ«أسماء سناب»، متهماً إياها بارتكاب أفعال غير قانونية وصفها بـ«دعارة الأجنة».

واتهم البلاغ أسماء سناب، باستغلال علاقات غير مشروعة بهدف الحمل، واستخدام الأجنة كوسيلة للابتزاز المادي.

تفاصيل الاتهامات الموجهة للبلوجر أسماء سناب

أوضح محفوظ في بلاغه أن المتهمة، التي تنشط عبر منصات التواصل الاجتماعي ولها سجل جنائي سابق، تقوم باستدراج الأشخاص عبر نشر محتوى مخالف للآداب العامة.

وأشار إلى أنها تستغل تلك العلاقات لتحقيق الحمل، ثم تتوجه إلى ضحاياها مدعية أنهم آباء غير شرعيين للأطفال، وتقوم بابتزازهم للحصول على مبالغ مالية كبيرة.

البلوجر أسماء سناب

البلوجر أسماء سناب

وأضاف البلاغ أن البلوجر توثق حملها بفيديوهات تُنشر على الإنترنت لدعم روايتها، لكنها تتخلص من الأطفال بعد ذلك بطرق غير قانونية، مثل الإجهاض أو تركهم في الشوارع، مما يعرض حياة الأطفال للخطر ويكرر الحيلة مع ضحايا آخرين.

شبكة جرائم منظمة

أكد محفوظ أن المتهمة تعمل ضمن شبكة إجرامية منظمة تهدف إلى جمع الأموال بطرق غير قانونية، ما يجعلها عرضة لاتهامات خطيرة تشمل:

الاتجار بالبشر.

التحريض على الفسق والفجور.

الإجهاض المتعمد.

تعريض حياة الأطفال للخطر.

وأشار المحامي إلى أن مثل هذه الجرائم يعاقب عليها القانون المصري بأشد العقوبات، التي قد تصل إلى السجن المؤبد.

البلوجر أسماء سناب

طلب باتخاذ إجراءات عاجلة

اختتم محفوظ بلاغه الذي قُيد تحت رقم (1024977 لسنة 2024)، بتقديم مستندات وفيديوهات تثبت صحة ادعاءاته، مطالباً النائب العام بسرعة إصدار أمر بضبط وإحضار المتهمة، والتحقيق معها، وإحالتها للمحاكمة العاجلة.

ما ينتظر البلوجر أسماء سناب من عقوبات قانونية

في حال ثبوت هذه التهم، قد تواجه أسماء سناب، وشبكتها الإجرامية عقوبات رادعة تتراوح بين السجن المؤقت والمؤبد، وفقاً لنصوص القوانين المصرية الخاصة بحماية الأطفال ومكافحة الجرائم الأخلاقية.

القانون المصري وجرائم الاتجار بالبشر والابتزاز

تعد الجرائم المزعومة في البلاغ المقدم ضد البلوجر "أسماء سناب" من أخطر الجرائم التي يجرمها القانون المصري. وفقًا لقانون مكافحة الاتجار بالبشر رقم 64 لسنة 2010، يعاقب كل من يثبت تورطه في استغلال البشر بأي شكل من الأشكال بالسجن المشدد والغرامة التي قد تصل إلى مليون جنيه.

البلوجر أسماء سناب

كما أن التحريض على الفسق والفجور أو نشر محتوى يخل بالآداب العامة يُعاقب عليه وفقًا لنصوص قانون العقوبات المصري، ويشمل ذلك العقوبة بالسجن لعدة سنوات مع تغليظ العقوبات إذا كانت الجرائم عبر الإنترنت.

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