مواعيد الصلاة اليوم في القاهرة والمحافظات.. اعرف امتى؟

مواعيد الصلاة اليوم.. يحرص المسلمون في مصر على متابعة مواعيد الصلاة اليوم وتزداد أهمية ذلك حيث تختلف مواعيد الصلاة من محافظة إلى أخرى.

حيث يهتم المواطنون في جميع أنحاء البلاد بمعرفة مواعيد الصلاة، لما لها من أهمية كبيرة في حياة المسلم، إذ تُعد الصلاة من أحب الأعمال إلى الله ويحرص المسلمون على أداء كل فريضة في وقتها المحدد، وينشر لكم موقع "الموجز" خلال السطور التالية كافة التفاصيل.



مواعيد الصلاة اليوم في القاهرة والمحافظات

موعد أذان الفجر: الساعة 5:10 صباحًا.

- موعد أذان الظهر: الساعة 11:50 مساءً.

- موعد أذان العصر: الساعة 2:38 مساءً.

- موعد أذان المغرب: الساعة 4:57 مساءً.

- موعد أذان العشاء:الساعة 6:20 مساءً.



مواعيد الصلاة اليوم بالإسكندرية

- موعد صلاة الفجر: الساعة 5:17 صباحًا.

- موعد صلاة الظهر:الساعة 11:55 مساءً.

- موعد صلاة العصر: الساعة2:41 مساءً.

- موعد صلاة المغرب: الساعة 4:59 مساءً.

- موعد صلاة العشاء: الساعة 6:23 مساءً.



مواعيد الصلاة اليوم في الدقهلية

- موعد أذان الفجر:الساعة 5:12 صباحًا.

- موعد الشروق: الساعة 6:46 صباحًا.

- موعد أذان الظهر: الساعة 11:51 مساءً.

- موعد أذان العصر: الساعة 2:38 مساءً.

- موعد أذان المغرب: الساعة 4:56 مساءً.

- موعد أذان العشاء: الساعة 6:20 مساءً.

مواعيد الصلاة اليوم في الغربية

- موعد أذان الفجر: الساعة 5:12 صباحًا.

- موعد الشروق: الساعة 6:46 صباحًا.

- موعد أذان الظهر: الساعة 11:50 مساءً.

- موعد أذان العصر: الساعة 2:37 مساءً.

- موعد أذان المغرب: الساعة 4:56 مساءً.

- موعد أذان العشاء: الساعة 6:19 مساءً.



مواعيد الصلاة اليوم في الشرقية

- موعد أذان الفجر: 5:9 صباحًا.

- موعد الشروق: 6:43 صباحًا.

- موعد أذان الظهر: 11:48 مساءً.

- موعد أذان العصر: 2:35 مساءً.

- موعد أذان المغرب: 4:53 مساءً.

- موعد أذان العشاء: 6:17 مساءً





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