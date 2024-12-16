siteName
رئيس التحرير
ياسر بركات
رئيس التحرير
ياسر بركات
ads
ads
ads

الأخبار

مواعيد الصلاة اليوم في القاهرة والمحافظات.. اعرف امتى؟

مواعيد الصلاة اليوم
مواعيد الصلاة اليوم

مواعيد الصلاة اليوم.. يحرص المسلمون في مصر على متابعة مواعيد الصلاة اليوم وتزداد أهمية ذلك حيث تختلف مواعيد الصلاة من محافظة إلى أخرى.

حيث يهتم المواطنون في جميع أنحاء البلاد بمعرفة مواعيد الصلاة، لما لها من أهمية كبيرة في حياة المسلم، إذ تُعد الصلاة من أحب الأعمال إلى الله ويحرص المسلمون على أداء كل فريضة في وقتها المحدد، وينشر لكم موقع "الموجز" خلال السطور التالية كافة التفاصيل. 

لا يفوتك

دعاء الالتزام بالصلاة.. اللهم اجعلني من أهل الصلاة الذين لا يتهاونون بها

هل يجوز أداء الصلاة أثناء الأذان؟ الإفتاء توضح


مواعيد الصلاة اليوم في القاهرة والمحافظات

موعد أذان الفجر: الساعة 5:10 صباحًا.
- موعد أذان الظهر: الساعة 11:50 مساءً.
- موعد أذان العصر: الساعة 2:38 مساءً.
- موعد أذان المغرب: الساعة 4:57 مساءً.
- موعد أذان العشاء:الساعة 6:20 مساءً.


مواعيد الصلاة اليوم بالإسكندرية

- موعد صلاة الفجر: الساعة 5:17 صباحًا.
- موعد صلاة الظهر:الساعة 11:55 مساءً.
- موعد صلاة العصر: الساعة2:41 مساءً.
- موعد صلاة المغرب: الساعة 4:59 مساءً.
- موعد صلاة العشاء: الساعة 6:23 مساءً.


مواعيد الصلاة اليوم في الدقهلية

- موعد أذان الفجر:الساعة 5:12 صباحًا.
- موعد الشروق: الساعة 6:46 صباحًا.
- موعد أذان الظهر: الساعة 11:51 مساءً.
- موعد أذان العصر: الساعة 2:38 مساءً.
- موعد أذان المغرب: الساعة 4:56 مساءً.
- موعد أذان العشاء: الساعة 6:20 مساءً.

مواعيد الصلاة اليوم في الغربية

- موعد أذان الفجر: الساعة 5:12 صباحًا.
- موعد الشروق: الساعة 6:46 صباحًا.
- موعد أذان الظهر: الساعة 11:50 مساءً.
- موعد أذان العصر: الساعة 2:37 مساءً.
- موعد أذان المغرب: الساعة 4:56 مساءً.
- موعد أذان العشاء: الساعة 6:19 مساءً.


مواعيد الصلاة اليوم في الشرقية

- موعد أذان الفجر: 5:9 صباحًا.
- موعد الشروق: 6:43 صباحًا.
- موعد أذان الظهر: 11:48 مساءً.
- موعد أذان العصر: 2:35 مساءً.
- موعد أذان المغرب: 4:53 مساءً.
- موعد أذان العشاء: 6:17 مساءً


 

اقرأ أيضا:

موعد أذان الظهر اليوم السبت 14-12-2024 بتوقيت القاهرة والمحافظات.. اعرف التوقيت

موعد أذان الفجر في المحافظات اليوم السبت 14 ديسمبر 2024


 

لا يفوتك

اعرف مواعيد الصلاة اليوم السبت 14 ديسمبر 2024 بمحافظات مصر

مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 10 ديسمبر 2024 في القاهرة والمحافظات

موعد أذان الفجر اليوم الإثنين.. مواقيت الصلاة في القاهرة والمحافظات الأخرى

تم نسخ الرابط