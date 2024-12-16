غسيل أموال.. تفاصيل تحويل 70 مليون جنيه من تجارة مخدرات لأموال شرعية

غسيل أموال.. قضايا باتت منتشرة خلال السنوات الأخيرة تستطيع الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ضبط أطراف التشكيلات العصابية التي تنفذها.

غسيل أموال

الموجز تستعرض تفاصيل قضية جديدة من قضايا غسيل أموال بقيمة 70 مليون جنيه، التي كان منفذوها تجار الكيف الذين يحاولون أن ينشروا السموم التي تدمر الكثير من أبناء الوطن، لكن يقظة أجهزة الأمن تجعلهم يسقطون بدلًا من استمرار نشاطهم في هذا الجانب.

تفاصيل قضية غسيل أموال

غسيل أموال نفذ عمليتها تشكيل عصابي مكون من 4 أشخاص أرادوا من خلال الأموال التي جمعوها من تجارتهم أن يزيدوا رصيد ثروتهم، فبدأوا في فعل يعاقب عليه كل من يفعله.

كون فريق غسيل أموال مكون من 4 أشخاص تشكيلًا عصابيًا، تاجر في المواد المخدرة، وحاولوا أن يصبغوا تجارتهم في المخدرات بصبغة شرعية، فوصل قيمة كل تلك المعاملات حوالي 70 مليون جنيه، وحولوا كل تلك الأموال إلى مشروعات ومجالات لا يمكن لأي أحد أن يشك فيها أو أنها غير مشروعة.

عصابة غسيل أموال

بعدما تم ضبط المتهمين الأربعة بحيازة المخدرات وتحويل المتحصلات المالية منها إلى عملية غسيل أموال، أجرت النيابة التحقيقات معهم، إذ تبين أن المتهمين استخدموا أنشطتهم الإجرامية في مجال الاتجار بالمواد المخدرة؛ لتحقيق الربح غير المشروع وغسيل أموال.

خطة محكمة

المتهمون استخدموا عدة أساليب لإخفاء أنشطتهم غير المشروعة، فاشتروا أراضٍ زراعية، وسيارات وشركات، بجانب مكاتب السيارات والمطاعم، فضلًا عن العقارات حتى يخفوا من خلالها الأنشطة المخالفة ويظهروا أمام الجميع بتجارة مشروعة.

إيداعات في البنوك

المتهمون لم ينتهوا عند هذا الحد من المخالفات، بل أجروا العديد من الإيداعات النقدية وبشيكات بمبالغ كبيرة وبصفة متكررة، دون وضوح العلاقة أو طبيعة نشاط أي منهم، فيما وصلت قيمة كل تلك الإيداعات 70 مليون جنيه.

تفاصيل الواقعة

فيما كان ألقي القبض على 4 أشخاص، قاموا بالاتجار وترويج المواد المخدرة، جمعوا وتربحوا مبالغهم المالية من المخدرات، وحاولوا إصباغها بالصبغة الشرعية من خلال المشاريع؛ لذا تم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المتهمين وجارٍ تحويلهم إلى المحاكمة.

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