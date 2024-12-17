جدول مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 17-12-2024 والقنوات الناقلة

يبحث مشجعو كرة القدم في مختلف أنحاء العالم، عن جدول مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 17-12-2024 في أبرز البطولات العالمية والمحلية والقنوات الناقلة لها.

ويرصد لكم موقع الموجز فيما يلي، جدول مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 16 ديسمبر الجاري، والقنوات الناقلة لها بالتردد.

مواعيد مباريات اليوم

ويأتي جدول مواعيد مباريات اليوم كالآتي:

مواعيد مباريات كأس رابطة الأندية المصرية اليوم

-بيراميدز ضد الاتحاد السكندري / السابعة مساء.

مواعيد مباريات اليوم في الكأس الإيطالي

-يوفنتوس ضد كالياري / العاشرة مساء.

القنوات الناقلة لـ مباريات اليوم

القنوات الناقلة لـ مباريات اليوم، هي شبكة قنوات بي إن سبورت القطرية، باعتبارها الناقل الحصري لجميع مباريات الدوريات الأوروبية والقارية المختلفة في الوسط العربي وشمال أفريقيا.

تردد قناة beIN SPORTS على سهيل سات

التردد 11566

الاستقطاب- عمودي.

معدل الترميز 27500.

معدل تصحيح الخطأ 2/3.

تردد قناة beIN SPORTS على يوتل سات

التردد 11054.

الاستقطاب- أفقي.

معدل الترميز 27500.

معامل تصحيح الخطأ 2/3.

القنوات الناقلة لمباريات كأس الرابطة المصرية اليوم

وتذاع مباريات كأس الرابطة المصرية اليوم، عبر فضائية أون تايم سبورت ويأتي تردد قنوات أون تايم سبورت كالآتي:

القمر الصناعي “النايل سات”

تردد قناة أون تايم سبورت: 11861.

معدل استقطاب القناة: "V".

معدل ترميز القناة: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

الجودة: HD.

تشكيل بيراميدز المتوقع في مباراة الاتحاد السكندري اليوم

ومن المتوقع أن يأتي تشكيل بيراميدز اليوم كالآتي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي.

خط الدفاع: علي جبر - أحمد سامي - محمد الشيبي - محمد حمدي.

خط الوسط: رمضان صبحي - وليد الكرتي - إبراهيم عادل - مهند لاشين - مصطفى فتحي.

خط الهجوم: فيستون ماييلي

مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة

مواعيد مباريات الجولة الثانية من كأس رابطة الأندية المصرية

سموحة × بتروجيت - 18 مارس 2025 - الساعة 9 مساءً.

البنك الأهلي × غزل المحلة، 18 مارس 2025، الساعة 9 مساءً.

المصري × زد، 19 مارس 2025، الساعة 9 مساءً.

الزمالك × الجونة، 19 مارس 2025، الساعة 9 مساءً.

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