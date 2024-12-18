هيبقى روتين أساسي في حياتك.. فوائد الإستحمام بالماء الساخن

الإستحمام بالماء الساخن، هو أكثر من مجرد روتين يومي، فهو يعد تجربة استرخاء شاملة للجسم والعقل، حيث تعمل الحرارة الدافئة للماء على توسيع الأوعية الدموية، مما يساهم في تحسين الدورة الدموية وتخفيف التوتر العضلي، كما أنّ الإستحمام بالماء الساخن يساعد أيضاً على تنظيف المسام وتطهير البشرة، مما يجعلها تبدو أكثر نضارة وشبابًا، وفي الآونة الأخيرة أثبتت الدراسات أنّ الإستحمام بالماء الساخن لمدة ساعة يوميًا مفيدًا للغاية لصحة القلب، وهذا سيعرضه الموجز في السطور التالية.

فوائد مذهلة في الإستحمام بالماء الساخن

وبحسب صحيفة «ذا صن» البريطانية، فقد أكدت دراسة حديثة على أنّ قضاء ساعة في حوض الإستحمام الساخن يقلل من نسبة ضغط الدم ومستويات الأنسولين لدى الأشخاص المصابين بداء السكري وخاصة من هم من النوع الثاني «القاتل الصامت»، والذي يرفع من خطر الإصابة بالسكتة الدماغية أو النوبة القلبية، حيث يقول علماء من جامعة بورتسموث، إنّ زيادة درجة حرارة الجسم قليلًا، ويمكن أن تقلل من الجهد الذي يبذله القلب، كما يؤدي أيضاً إلى إنخفاض الطلب على الطاقة، من أجل الحفاظ على دفء الدم إلى الحاجة إلى حرق نسبة أقل من السعرات الحرارية.

ويقول مؤلف الدراسة الدكتور توماس جيمس أن: «هذا يعني أنّ القلب لا يحتاج إلى العمل بجد، من أجل الحفاظ على إمداد الجسم بما يكفي من الأكسجين، فحين يضخ القلب كمية أقل من الدم حول الجسم، فإنه يقلل أيضًا من مستوى الضغط داخل الأوعية الدموية، وهذه يعطي إمكانية مثيرة لإدارة مرض السكري من النوع الثاني من خلال استخدام العلاج الحراري، ونأمل أن تؤدي هذه النتائج إلى تحسين الصحة والتحكم في نسبة السكر في الدم أيضاً، وتحسين صحة القلب للأفراد المصابين بهذا المرض».

الإستحمام بالماء الساخن يساوي الجري لمدة 30 دقيقة

يساهم التعرض لدرجات حرارة مرتفعة، في أن يجعل الجسم يعمل بشكل أفضل، ليس فقط عند وجوده في حوض الإستحمام الساخن، ولكن أيضًا عقب أيام من غمره فيه، وذلك بحسب الدكتور توماس، وكانت الدراسة قد شملت 14 مريضًا جلسوا في ماء بدرجة حرارة 40 درجة مئوية لمدة ساعة متواصلة، من 8 إلى 10 مرات كل أسبوعين، وقد أدت الجلسة التي وصلت مدتها إلى 30 دقيقة إلى تقوية الدورة الدموية في الساقين بمقدار 4 أضعاف، كما أدى ذلك أيضاً إلى انخفاض ضغط الدم ومستويات هرمون التوتر.

وأوضحت دراسة أخرى أجرتها جامعة كوفنتري العام السابق، أنّ الإستحمام في حوض ساخن قد يكون مفيدًا لك، مثل الجري لمدة نصف ساعة، حيث يشير الخبراء إلى أنّ هذه التقنية قد تساهم الأشخاص الذين يعانون من ضعف القدرة في الحركة أو عدم القدرة على ممارسة الرياضة في جني بعض الفوائد.

وأشار أيضاً الدكتور توم كولين، الذي أجرى الدراسة في كوفنتري إلى: «إن استخدام Lay-Z-Spa بشكل منتظم يتيح لك طريقة ممتازة لتعديل نمط الحياة، مما يحقق الكثير من الفوائد الصحية، ولكن الأهم من ذلك أنه شيء يستمتع الناس بفعله».

الإستحمام بالماء الساخن

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