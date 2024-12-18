تراجع سعر الدولار أمام الجنيه المصري اليوم الأربعاء 18 ديسمبر 2024

شهد سعر الدولار الأمريكي تراجعًا طفيفًا أمام الجنيه المصري، ليهبط إلى ما دون مستوى 51 جنيهًا في البنوك والسوق السوداء، مسجلاً 50.74 جنيه للبيع و51.15 جنيه للشراء، يأتي هذا الانخفاض وسط حالة من الترقب في الأسواق، خاصة مع اقتراب قرار الفيدرالي الأمريكي بشأن أسعار الفائدة.

أسعار الدولار في البنوك المصرية

البنك المركزي المصري: سجل الدولار 50.86 جنيه للشراء و50.72 جنيه للبيع.

البنك الأهلي المصري: سجل الدولار 50.83 جنيه للشراء و50.73 جنيه للبيع.

بنك مصر: بلغ سعر الدولار 50.83 جنيه للشراء و50.73 جنيه للبيع.

بنك القاهرة: وصل سعر الدولار إلى 50.83 جنيه للشراء و50.73 جنيه للبيع.

البنك التجاري الدولي (CIB): بلغ سعر الشراء 50.83 جنيه وسعر البيع 50.73 جنيه.

مصرف أبو ظبي الإسلامي: قدم سعر شراء 50.99 جنيه، بينما سجل سعر البيع 50.9 جنيه، وهو من بين أعلى الأسعار المتاحة.

بنك HSBC: سجل الدولار 50.99 جنيه للشراء و50.9 جنيه للبيع.

بنك الإسكندرية: بلغ سعر الدولار 50.83 جنيه للشراء و50.73 جنيه للبيع.

البنك الأهلي الكويتي: بلغ سعر الدولار 50.79 جنيه للشراء و50.75 جنيه للبيع.

البنك الأهلي القطري (QNB): سجل سعر الدولار 50.84 جنيه للشراء و50.74 جنيه للبيع.

كريدي أجريكول: بلغ سعر الدولار 50.85 جنيه للشراء و50.75 جنيه للبيع.

بنك البركة: سجل سعر الدولار 50.83 جنيه للشراء و50.73 جنيه للبيع.

البنك المصري الخليجي: بلغ سعر الدولار 50.84 جنيه للشراء و50.74 جنيه للبيع.

المصرف المتحد: سجل الدولار 50.83 جنيه للشراء و50.73 جنيه للبيع.

بنك الكويت الوطني (NBK): سجل الدولار 50.83 جنيه للشراء و50.73 جنيه للبيع.

المصرف العربي الدولي: وصل سعر الدولار إلى 50.83 جنيه للشراء و50.73 جنيه للبيع.

بنك الشركة المصرفية (SAIB): سجل سعر الدولار 50.85 جنيه للشراء و50.75 جنيه للبيع.

البنك العقاري المصري العربي: بلغ سعر الدولار 50.83 جنيه للشراء و50.73 جنيه للبيع.

بنك الاستثمار العربي: قدم أعلى سعر شراء 50.87 جنيه، وسجل سعر البيع 50.77 جنيه.

بنك قناة السويس: سجل الدولار 50.86 جنيه للشراء و50.76 جنيه للبيع.

البنك الأهلي اليوناني: سجل الدولار 50.99 جنيه للشراء و50.9 جنيه للبيع.

بنك التنمية الصناعية: بلغ سعر الدولار 50.99 جنيه للشراء و50.9 جنيه للبيع.

سبب تراجع سعر الدولار

يرجع تراجع الدولار أمام الجنيه إلى عدة عوامل، أبرزها، ترقب قرار الفيدرالي الأمريكي، حيث من المتوقع أن يُخفض الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي سعر الفائدة، مما قد يقلل من جاذبية الدولار عالميًا، مع زيادة تدفقات العملات الأجنبية، إذ تساهم عودة بعض الاستثمارات الأجنبية إلى السوق المصري في تعزيز المعروض من الدولار.

تأثيرات السوق

يؤدي انخفاض سعر الدولار إلى:

تراجع أسعار السلع المستوردة: حيث ترتبط تكلفة الاستيراد بسعر الدولار.

زيادة القوة الشرائية للجنيه: ما يدعم استقرار السوق المحلي ويقلل الضغط التضخمي.

السوق السوداء

في السوق السوداء، سجل الدولار 51.15 جنيه للشراء و50.74 جنيه للبيع، متراجعًا عن سعر الأمس الذي بلغ 51.12 جنيه. التغير الطفيف يعكس حالة الترقب في الأسواق مع انتظار نتائج اجتماع الفيدرالي الأمريكي.

توقعات مستقبلية

يتوقع خبراء السوق استمرار التذبذب في سعر الدولار أمام الجنيه خلال الأيام المقبلة، خاصة مع القرارات المرتقبة من البنك المركزي الأمريكي بشأن الفائدة، والتي ستؤثر على سعر الدولار عالميًا.

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