صحفي سوداني : الحرب أضرت بكبرى المشروعات والقطاع الصحي منهار

أكد رئيس تحرير صحفية التغيير السودانية خلال تصريحات صحفية أن العديد من المشروعات الزراعية الكبرى خرجت عن الخدمة بسبب إمتداد النزاع إلى المناطق الزراعية، على رأسها مشروع الجزيرة الذي يعد من أكبر المشاريع في أفريقيا التفاصيل تسردها الموجز في السطور التالية .

إقتحام ميلشيات الدعم السريع لولاية الجزيرة قضت على واحد من أكبر المشروعات الزراعية

وأوضح أن مشروع الجزيرة الذي كان يمتد على مساحة تبلغ نحو مليوني فدان تأثر بشكل كبير بعد إجتياح ميليشا الدعم السريع لعاصمة ولاية الجزيرة، ما أسفر عن عدم قدرة المزارعين على تنفيذ أعمالهم الزراعية نتيجة انعدام التمويل والمستلزمات الأساسية مثل البذور والمبيدات.

وأكد على أن توقف قنوات الري الرئيسية في بعض المناطق أثر سلبًا على الإنتاج الزراعي، ما أدى إلى تدهور الوضع الغذائي في السودان، مضيفًا أن العديد من المناطق أصبحت تعاني من نقص حاد في الغذاء، وبعضها وصل إلى حد المجاعة.

إنهيار المجال الصحي وتفشي غير مسبوق للأوبئة

أما في المجال الصحي، فقد أشار إلى إنتشار الأوبئة بشكل غير مسبوق في عدد من الولايات، كحمى الضنك والملاريا، إضافة إلى إنتشار مرض الكوليرا في ولاية القضارف وكسلا والبحر الأحمر ونهر النيل هذه الأوبئة أدت إلى وفيات كبيرة، تقدر أعدادها بأنها قريبة من أعداد القتلى نتيجة الحرب نفسها.

كما أدى نقص الغذاء إلى ضعف المناعة لدى المواطنين، مما جعلهم أكثر عرضة للإصابة بالأمراض.

عدد من الولايات تعيش بلا كهرباء

وأوضح ميرغني أن الوضع الكهربائي في بعض المناطق، خاصة الخرطوم والنيل الأبيض، قد تأثر بشكل كبير بسبب توقف العديد من المولدات الحرارية، ما أسفر عن نقص في إمدادات الطاقة اللازمة للمزارع التي تعتمد على الكهرباء في إنتاج الغذاء هذه الأوضاع تضاف إلى سلسلة من الأزمات التي تعصف بالقطاع الزراعي والصحي في السودان.

كما دعى المجتمع الدولي وكافة الهيئات الدولية المعنية إلى ضرورة الإضطلاع بدوره و إجراء تدخل عاجل للتخفيف من حدة الأزمة الإنسانية التي يعيشها السودانيون بسبب الحرب المستمرة.

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