جدول مواعيد مباريات اليوم الخميس 19-12-2024 والقنوات الناقلة

ينتظر متابعو كرة القدم في مختلف أنحاء العالم، جدول مواعيد مباريات اليوم الخميس 19-12-2024 في أبرز البطولات العالمية والمحلية والقنوات الناقلة لها.

ويقدم لكم موقع الموجز جدول مواعيد مباريات اليوم الخميس الموافق 19 ديسمبر الجاري، في مختلف البطولات والقنوات الناقلة لها بالتردد.

مواعيد مباريات اليوم

ويأتي جدول مواعيد مباريات اليوم على هذا النحو:

مواعيد مباريات الدوري المصري

-طلائع الجيش ضد بتروجيت / الخامسة مساء.

-الزمالك ضد سيراميكا كيلوباترا / الثامنة مساء.

مواعيد مباريات كأس الربطة المصرية اليوم

-المصري ضد نادي زد / التاسعة مساء.

مواعيد مباريات كأس رابطة الأندية الإنجليزية

-مانشستر يونايتد ضد توتنهام هوتسبير / العاشرة مساء.

مواعيد مباريات المؤتمر الأوروبي اليوم

-هايدينهايم ضد سانت جالين / العاشرة مساء.

-تشيلسي ضد شامروك / العاشرة مساء.

-ريال بيتيس ضد هلسنكي / 10:00 مساء.

-فيورنتينا ضد فيتوريا غيمارايش / العاشرة مساء.

مواعيد مباريات كأس إيطاليا اليوم

-إنترميلان ضد أودينيزي / العاشرة مساء.

مواعيد مباريات الدوري المغربي اليوم

-نهضة بركان ضد النادي الرياضي / الخامسة مساء.

-الوداد البيضاوي ضد الجيش الملكي/ الخامسة مساء.

-الرجاء ضد الاتحاد التوركي / التاسعة مساء.

مواعيد مباريات اليوم

القنوات الناقلة لـ مباريات اليوم

القنوات الناقلة لـ مباريات اليوم، هي شبكة قنوات بي إن سبورت القطرية، باعتبارها الناقل الحصري لجميع مباريات الدوريات الأوروبية والقارية المختلفة في الوسط العربي وشمال أفريقيا.

تردد قناة beIN SPORTS على سهيل سات

التردد 11566.

الاستقطاب- عمودي.

معدل الترميز 27500.

معدل تصحيح الخطأ 2/3.

تردد قناة beIN SPORTS على يوتل سات

التردد 11054.

الاستقطاب- أفقي.

معدل الترميز 27500.

معامل تصحيح الخطأ 2/3.

القنوات الناقلة لمباريات الدوري المصري و كأس الرابطة المصرية اليوم

وتذاع مباريات الدوري المصري و كأس الرابطة المصرية اليوم، عبر فضائية أون تايم سبورت ويأتي تردد قنوات أون تايم سبورت كالآتي:

القمر الصناعي “النايل سات”

تردد قناة أون تايم سبورت: 11861.

معدل استقطاب القناة: "V".

معدل ترميز القناة: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

الجودة: HD.

اقرأ أيضًا:

موقف أكرم توفيق من الرحيل عن الأهلي وعرض بيراميدز.. تطورات جديدة

قائمة الفائزين بـ جوائز ذا بيست 2024 بالكامل.. فينيسيوس وأنشيلوتي الأفضل