جراسيموف: الجيش السوري لم يصمد أمام الفصائل لخلل تدريبي

أرجع رئيس الأركان العامة الروسية فاليري جيراسيموف ، سبب فشل الجيش السوري في التصدي إلى الهجوم الذي شنته الفصائل المسلحة إلى سوء تدريبه القتالي نتيجة العقوبات الأمريكية الموجز تكشف التفاصيل في السطور التالية.

عدم توافر فرص تدريبية منتظمة هو ما أدى لهزيمة الجيش السوري

جاء ذلك خلال تصريحات أدلى بها جيراسيموف خلال مؤتمر صحفي للملحقين العسكريين للدول الأجنبية في موسكو ، الأربعاء.

وقال: "في 27 نوفمبر بدأت المعارضة هجوما من منطقة خفض التصعيد بإدلب، دون أن تتمكن القوات الحكومية من إبداء مقاومة كافية، ويرجع ذلك إلى عدم توفر الفرصة للجيش السوري لإجراء تدريبات قتالية بانتظام وتدني الروح المعنوية والحالة النفسية للأفرد بسبب الأزمة الاقتصادية طويلة الأمد الناجمة عن العقوبات غير المسبوقة التي فرضتها الولايات المتحدة وحلفاؤها".

ووصف ما حدث ب"الإنهيار الفعلي لكيان الدولة السورية"، بأنه بمثابة "العامل الأكثر أهمية الذي يميز الوضع في المنطقة"، مضيفا أن روسيا حاولت التوصل إلى تسوية سلمية في سوريا بصيغة أستانة، لكن هذا الأمر "لم يناسب الولايات المتحدة وبريطانيا في المقام الأول".

الجولاني يطالب برفع العقوبات .. وواشنطن ودول الإتحاد الأوروبي يفضلون التريث

ومنذ سقوط نظام “بشار الأسد” لم تفطر عزيمة زعيم “هيئة تحرير الشام” أبو محمد الجولاني فيما يتعلق بمطالبته المستمرة برفع العقوبات الدولية عن سوريا معتبرا ذلك مطلب جيوسياسي هام على حد قوله في بناء سوريا الجديدة، وعلى الرغم من كافة مساعيه إلا أنه لم يستطع حتى اللحظة الفوز بالثقة الدولية، وهو ما دفع رئيسة وزراء إيطاليا “جورجيا ميلوني” إلى التريث و الإكتفاء بإطلاق محادثات “ حذرة” مع حكومة الفصائل المسلحة .

بدورها أكدت رئيسة المفوضية الأوروبية “ أورسولا فون دير لاين” على ضرورة الإطمئنان على أن النظام السوري الجديد يعمل على حماية الأقليات وحفظ حقوقهم قبل العمل على رفع العقوبات الدولية .

وفي سياق متصل فقد أكد مصدر رفض الكشف عن هويته ضمن فريق الرئيس الأمريكي المنتخب “دونالد ترامب” أنهم طالبوا إدارة الرئيس الحالي “جو بايدن ” بعدم التسرع في رفع العقوبات عن “ هيئة تحرير الشام ” و زعيمها مشيرا إلى أن “ترامب” يرى أن تلك الخطوة تحتاج إلى الدقة البالغة قبل إتخاذها .

إقرأ أيضا

التفاصيل الكاملة لـ اغتـ يال قائد الحماية النووية الروسية وأوكرانيا تعلن مسؤوليتها

شروط الاتحاد الأوروبي بشأن مستقبل سوريا الجديدة





