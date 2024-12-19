وزارة الصحة تكشف وجه التعارض بين التطعيمات والمضادات الحيوية

كشفت وزارة الصحة والسكان عن عدم تواجد مشاكل تعارضية بين التطعيمات والمضادات الحيوية، إلا في حالة التطعيم ضد التيفويد فقط، وأعلنت الشركة القابضة للأمصال واللقاحات "فاكسيرا" عن توفر لقاحات وأمصال مختلفة في 24 فرعا على مستوى الجمهورية .

ويعرض لكم الموجز انواع المضادات الحيوية واللقاحات من خلال هذا التقرير .

1- الإلتهاب السحائي.

2- كبدي أ.

3- روتا.

4- كبدي ب وأ.

5- مكورات رئوية.

7- تطعيم فيروس الورم الحلمي البشري.

8- تطعيم الحزام الناري.

9- تطعيم السداسي للأطفال.

10 - الجدري المائي.

11- الإنفلونزا البكتيرية.

12- الانفلونزا الفيروسية.

13 - مصل العقرب.

أنواع لقاح حمّى التيفويد

يتوفر نوعان من اللقاحات المستخدمة للتطعيم ضد حمّى التيفويد:

تطعيم حمى التيفويد الخامل:

يتكون هذا اللقاح من مستضد متعدد السكريات (Polysaccharide) مكون من غلاف البكتيريا ويحتوي على فينول (Phenol) كمادة حافظة ويُعطى بواسطة الحقن.



تطعيم حمى التيفويد الفاعل:

يتكون هذا اللقاح من بكتيريا حيّة مُوهَّنة (Live attenuated vaccine) تُعطى عبر الفم على شكل أقراص.

يُنصح المسافرون إلى بلدان ينتشر فيها المرض عند وجود خطر التعرض للبكتيريا بتلقي اللقاح كذلك المعرضين لخطر الإصابة مثل الأشخاص المهنيين الذين يتعاملون مع هذه البكتيريا.

المخاطر والمحاذير

من المحاذير التي يجب أخذها بعين الاعتبار أنه عند وجود الحمّى يُنصح بتأجيل التطعيم.

اثناء الحمل:

ليس معروفًا بعد تأثير اللقاح على الأجنة إلا أنه من غير المتوَقَّع حدوث مشكلات خاصة، حيث يُعطى اللقاح للمرأة الحامل فقط عند وجود خطر جدي لالتقاط العدوى.

الرضاعة:

ليس معروفًا إذا كانت مركبات اللقاح تنتقل إلى حليب الأم لذا يُعطى اللقاح للمرأة المرضعة فقط عند وجود خطر حقيقي لالتقاط العدوى.

الأطفال والرضع :

يختلف الأمر باختلاف عمر الطفل ونوع التطعيم .

يُنْصح بتطعيم الأطفال بواسطة حَقْن اللقاح ابتداءً من بلوغ السنة الثانية من العمر إذ تكون ردة الفعل المناعية منخفضة لدى الأطفال الأصغر سنًا.

يُنصح باستخدام اللقاح بواسطة الأقراص عبر الفم للأطفال ابتداء من سن السادسة.



اقرأ أيضا : الصحة تؤكد.. مصل الإنفلونزا الرباعي آمن ومتوفر بكميات كافية

شروط الحصول على كارت الخدمات المتكاملة.. رابط التسجيل







