أهداف عكسية وندية مبكرة.. التعادل يحسم الشوط الأول بين الزمالك وسيراميكا

حسم التعادل الإيجابي، نتيجة الشوط الأول من مباراة الزمالك وسيراميكا كليوباترا، بهدف لكل منهما، خلال المباراة المقامة حاليًا على ستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدوري المصري الممتاز. التفاصيل يرصدها الموجز في الاسطور التالية.

أهداف الشوط الأول من مباراة الزمالك وسيراميكا كليوباترا في الدوري المصري

اقتتح إسلام عيسي، أهدف المباراة، بتسجيله هدف التقدم لصالح سيراميكا كليوباترا، في الدقيقة 5، من تمريرة خلف المدافعين من اللاعب محمد عادل إلى إسلام عيسى الذي انطلق بين المدافعين وسددها داخل شباك الزمالك.

المرادي جول.. إسلام عيسى يسجل الأول لسيراميكا في شباك الزمالك pic.twitter.com/xv3gmscebw — OnTime Sports (@ONTimeSports) December 19, 2024

سجل محمد عادل، لاعب خط وسط سيراميكا كليوباترا بالخطأ فى مرماه، في الدقيقة 20، خلال كرة عرضية من الجهة اليمني من لاعب الزمالك كونراد حاول، إبعادها محمد عادل ولكن سددها فى المرمى بالخطأ.

الزمالك يعود سريعا بالنيران الصديقة💣.. محمد عادل يسجل بالخطأ في مرماه ويعلن التعادل⚽ pic.twitter.com/wNmBbMspjD — OnTime Sports (@ONTimeSports) December 19, 2024

تشكيل الزمالك لمواجهة سيراميكا كليوباترا في الدوري المصري

حراسة المرمى: محمد عواد

خط الدفاع: عمر جابر - حسام عبد المجيد - محمود حمدي "الونش" - أحمد أبو الفتوح.

خط الوسط: نبيل عماد - عبد الله السعيد - أحمد زيزو.

خط الهجوم: مصطفى شلبي - سيف الجزيري - كونراد ميشالاك.

ويتواجد على مقاعد البدلاء: محمد صبحي وحمزة المثلوثي وأحمد محمود ومحمد حمدي ومحمد شحاتة وزياد كمال وناصر ماهر وعمر فرج وناصر منسي.

تشكيل فريق سيراميكا كليوباترا أمام الزمالك

حراسة المرمى: محمد بسام.

خط الدفاع: حسين السيد - رجب نبيل - أحمد بيكهام - عبد الله مجدي.

خط الوسط: محمد عادل - محمود زلاكة - إسلام عيسى - احمد القندوسي - أحمد بلحاج.

خط الهجوم: فخري لاكاي.

يجلس على مقاعد البدلاء كلاً من: محمد كوكو – چاستيس آرثر – احمد عابدين – عبد الرحمن بودي – محمد توني – عمرو قلاوة – محمد صادق – ايمن موكا – مروان عثمان

يتواجد الزمالك، في المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري المصري، برصيده 9 نقاط بعدما فاز في 4 لقاءات وتلقى هزيمة وحيدة، بينما يأتي سيراميكا كليوباترا في المركز الخامس، برصيد 7 نقاط حصدها من انتصارين وتعادل فيما نال خسارة واحدة.

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