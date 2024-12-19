الرمادي يعلن تشكيل سيراميكا الرسمى أمام الزمالك في الدوري المصري

أعلن أيمن الرمادي، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي سيراميكا كليوباترا، تشكيل الفريق لمواجهة الزمالك في الجولة الخامسة من بطولة الدوري الممتاز لموسم 2024 -2025. التفاصيل يرصدها الموجز في السطور التالية.

ويستضيف الزمالك فريق سيراميكا، مساء اليوم الخميس، في الساعة الثامنة، على ستاد القاهرة الدولي، في إطار مباريات الجولة الخامسة لمسابقة الدوري الممتاز.

ويتواجد فريق سيراميكا، في المركز الخامس برصيد 7 نقاط، جمعها من 4 مباريات، حقق خلالها الفوز في مباراتين والتعادل في لقاء والخسارة في مباراة، سجل لاعبو سيراميكا 6 أهداف واستقبلت شباكهم 7 أهداف.

بينما يحتل الزمالك، المركز الثانى في وصافة ترتيب بطولة الدورى، برصيد 9 نقاط، بعد أن خاض 4 مباريات فاز في 3 مواجهات وخسر واحدة منها، وفاز الزمالك في أخر مواجهة خاضها الفريق بالدورى أمام نظيره غزل المحلة برباعية نظيفة.

ويقود الثنائي محمود عبد الحفيظ “زلاكا”، وفاخري لاكاي، هجوم نادي سيراميكا كليوباترا اليوم أمام نادي الزمالك.

تشكيل فريق سيراميكا كليوباترا أمام الزمالك

حراسة المرمى: محمد بسام.

خط الدفاع: حسين السيد - رجب نبيل - أحمد بيكهام - عبد الله مجدي.

خط الوسط: محمد عادل - محمود زلاكة - إسلام عيسى - احمد القندوسي - أحمد بلحاج.

خط الهجوم: فخري لاكاي.

يجلس على مقاعد البدلاء كلاً من: محمد كوكو – چاستيس آرثر – احمد عابدين – عبد الرحمن بودي – محمد توني – عمرو قلاوة – محمد صادق – ايمن موكا – مروان عثمان.

ويرغب أيمن الرمادى المدير الفني لفريق سيراميكا، إلى تحقيق الفوز على الزمالك، وتعويض خماسية البنك الأهلى فى كأس رابطة الأندية، وحصد النقاط الثلاثة من الأبيض.

ويسعى فريق سيراميكا كليوباترا، إلى بذل أقصى جهد من أجل تحقيق الفوز خاصة أن الزمالك من المنافسين المباشرين لسيراميكا، والحد من خطورة مهاجمى الأبيض وعدم ترك المساحات أمامهم.

وسبق أن تواجه الفريقان الزمالك وسيراميكا كليوباترا، خلال 8 مباريات، لم يحقق خلالها سيراميكا الفوز على الأبيض، حيث خسر الـ8 مواجهات السابقة، والتي كان آخرها الهزيمة بأربعة أهداف مقابل هدفين، وسجل سيراميكا 7 أهداف، فيما استقبل الفريق 20 هدفًا.

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