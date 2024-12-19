التشكيل الرسمي لقمة توتنهام ضد مانشستر يونايتد بكأس الرابطة الإنجليزية

تنطلق بعد قليل مباراة توتنهام ضد مانشستر يونايتد، والمقرر إقامتها مساء اليوم الخميس 19 ديسمبر الجاري، ضمن منافسات ربع نهائي كأس رابطة الأندية الإنجليزية للموسم الجاري 2024-2025.

تأهل فريق توتنهام إلى ربع نهائي كأس الرابطة الإنجليزية، عقب الإطاحة بنظيره الكبير مانشستر سيتي بنتيجة 2-1 في دور الـ16، بينما تأهل مانشستر يونايتد لنفس الدور عقب تجاوزه عقبة ليستر سيتي بعد الفوز بنتيجة 5-2.

موعد قمة توتنهام ضد مانشستر يونايتد

قمة توتنهام ضد مان يونايتد، تنطلق مساء اليوم الخميس الموافق 19 ديسمبر الجاري، وذلك في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت القاهرة، والحادية عشر بتوقيت مكة المكرمة، ضمن منافسات ربع نهائي كأس رابطة الأندية الإنجليزية للموسم الجاري 2024-2025.

القنوات الناقلة لمواجهة توتنهام ضد مانشستر يونايتد

مواجهة توتنهام ضد مانشستر يونايتد، التي تجمعهما ضمن منافسات ربع نهائي كأس رابطة الأندية الإنجليزية للموسم الجاري 2024-2025، يمكنك متابعتها عبر شاشة شبكة قنوات بي إن سبورتس المشفرة، وبالتحديد قناة beIN Sports HD 1.

مانشستر يونايتد ضد توتنهام

تشكيل توتنهام ضد مانشستر يونايتد

حراسة المرمى: فورستر

خط الدفاع: بيدرو بورو، دراجوسين، جراي، ماديسون

خط الوسط: بيسوما، سار، سبينس

خط الهجوم: كولوسفيسكي، سون، سولانكي

تشكيل مانشستر يونايتد ضد توتنهام

يرصد الموجز تشكيل مانشستر يونايتد ضد توتنهام والذي يضم العناصر الأتية:

حراسة المرمى: بايندر

خط الدفاع: ليندولف ، ليني يورو، يورو

خط الوسط: ايركسن، أوجارتي، دالوت ، مزراوي

خط الهجوم: هويلاند، برونو فيرنانديز ، انتوني

ترتيب الدوري الإنجليزي

يرصد لكم الموجز، جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، قبل لقاء توتنهام ومانشستر يونايتد ويأتي كما يلي..

1- نادي ليفربول - 36 نقطة

2. نادي تشيلسي، 34 نقطة.

3. آرسنال، 30 نقطة.

4- نوتينجهام، 28 نقطة.

5. مانشستر سيتي، 27 نقطة.

6. بورنموث، 25 نقطة.

7. أستون فيلا، 25 نقطة.

8. فولهام، 24 نقطة.

9. برايتون، 24 نقطة.

10. توتنهام 23 نقطة

11. نيوكاسل، 23 نقطة.

12. برينتفورد، 23 نقطة.

13. مانشستر يونايتد، 22 نقطة.

14. وست هام، 19 نقطة.

15.كريستال بالاس، 16 نقطة.

16. إيفرتون، 15 نقطة.

17. ليستر سيتي، 14 نقطة.

18. إيبسويتش تاون، 12 نقاط.

19. ولفرهامبتون، 9 نقاط.

20. ساوثهامبتون، 5 نقاط.

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