3 طرق لـ استعادة الرقم السري لبطاقة التموين تعرف عليها

يُعتبر الرقم السري لبطاقة التموين عنصرًا أساسيًا يتيح للمواطنين المصريين الاستفادة من دعم السلع الغذائية والخبز الذي تقدمه الحكومة، وفي حال نسيان الرقم السري أو فقدانه، قد يواجه المواطن صعوبات في استلام هذه الخدمات، لذا وفرت وزارة التموين والتجارة الداخلية حلولاً ميسرة لـ استعادة الرقم السري لبطاقة التموين وتفعيله من جديد، يستعرضها الموجز في السطور التالية.

الطريقة الأولى: استعادة الرقم السري عبر رسالة نصية

تُعد هذه الطريقة الأسهل والأسرع لاستخراج الرقم السري المفقود باستخدام الهاتف المحمول، على صاحب البطاقة القيام بالخطوات التالية:

إرسال رسالة نصية إلى الرقم المخصص من وزارة التموين (9136).

يجب أن تحتوي الرسالة على رقم بطاقة التموين المكون من 12 رقمًا.

خلال وقت قصير، ستصل رسالة تحتوي على الرقم السري الجديد.

بهذه الخطوات البسيطة، يمكن للشخص استعادة الرقم السري لبطاقة التموين، والحصول على الآخر الجديد.

بطاقة التموين

الطريقة الثانية.. زيارة مكتب التموين

ويقدم موقع الموجز، لقرائه ومتابعيه الطريقة الثانية لـ استعادة الرقم السري لبطاقة التموين، على النحو التالي..

في حال عدم القدرة على استعادة الرقم السري لبطاقة التموين عبر الرسائل النصية، يمكن اللجوء إلى مكاتب التموين، عن طريق الخطوات التالية..

التوجه إلى أقرب مكتب تموين.

تقديم طلب استرجاع الرقم السري من خلال استمارة مخصصة.

يقوم المكتب بالتأكد من بيانات البطاقة وصاحبها.

إصدار الرقم السري الجديد وتسليمه لصاحب البطاقة.

هذه الطريقة تضمن حلاً بديلاً فعالاً للمواطنين.

الطريقة الثالثة: استعادة الرقم السري عبر موقع دعم مصر

وفرت وزارة التموين خيارًا إلكترونيًا لـ استعادة الرقم السري لبطاقة التموين من خلال موقع دعم مصر الرسمي، عن طريق الآتي..

الدخول إلى الموقع الرسمي لدعم مصر.

تسجيل الدخول باستخدام البيانات الشخصية ورقم البطاقة التموينية.

اتباع الإرشادات الموجودة لاستكمال طلب استرجاع الرقم السري.

سيتم إرسال الرقم السري الجديد عبر رسالة نصية إلى رقم الهاتف المرتبط بالبطاقة.

هذا الحل مثالي لمن يفضلون إنجاز المعاملات إلكترونيًا.

تأكيد تفعيل الرقم السري الجديد

بعد استلام الرقم السري الجديد، من المهم تفعيله على الفور لضمان استمرارية الاستفادة من الدعم، يمكن القيام بذلك عن طريق، التوجه إلى أقرب ماكينة صرف تمويني، استخدام البطاقة مع الرقم السري الجديد للحصول على السلع التموينية أو الخبز، وفي حال وجود أي مشاكل، يُنصح بالتواصل مع مكتب التموين أو الخط الساخن للوزارة للحصول على المساعدة.

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