توتنهام يضرب مانشستر يونايتد بهدف في الشوط الأول بكأس الرابطة الإنجليزية

انتهي الشوط الأول من مباراة توتنهام ضد مانشستر يونايتد، بتقدم توتنهام بهدف نظيف في المباراة التي تجمعهما حاليا، ضمن منافسات ربع نهائي كأس رابطة الأندية الإنجليزية للموسم الجاري 2024-2025.

صعد فريق توتنهام إلى دور ربع نهائي كأس الرابطة الإنجليزية، عقب الفوز أمام نظيره مانشستر سيتي بنتيجة 2-1 في دور الـ16، بينما صعد فريق مانشستر يونايتد لنفس الدور عقب الفوز ضد ليستر سيتي بنتيجة 5-2.

قمة التحدي بين توتنهام و مانشستر يونايتد

انطلقت مواجهة توتنهام ضد مان يونايتد، مساء اليوم الخميس الموافق 19 ديسمبر الجاري، وذلك في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت القاهرة، والحادية عشر بتوقيت مكة المكرمة، ضمن منافسات ربع نهائي كأس رابطة الأندية الإنجليزية للموسم الجاري 2024-2025.

مشاهدة مباراة توتنهام ضد مانشستر يونايتد

مباراة توتنهام أمام نظيره مانشستر يونايتد، التي تجمعهما حاليا ضمن منافسات ربع نهائي كأس رابطة الأندية الإنجليزية للموسم الجاري 2024-2025، يمكنك مشاهدتها عبر شاشة شبكة قنوات بي إن سبورتس المشفرة، وبالتحديد قناة beIN Sports HD 1.

توتنهام

تشكيل توتنهام ضد مانشستر يونايتد

حراسة المرمى: فورستر

خط الدفاع: بيدرو بورو، دراجوسين، جراي، ماديسون

خط الوسط: بيسوما، سار، سبينس

خط الهجوم: كولوسفيسكي، سون، سولانكي

تشكيل مانشستر يونايتد ضد توتنهام

يرصد الموجز تشكيل مانشستر يونايتد ضد توتنهام والذي يضم العناصر الأتية:

حراسة المرمى: بايندر

خط الدفاع: ليندولف ، ليني يورو، يورو

خط الوسط: ايركسن، أوجارتي، دالوت ، مزراوي

خط الهجوم: هويلاند، برونو فيرنانديز ، انتوني

ترتيب الدوري الإنجليزي

يرصد لكم الموجز، جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، قبل مباراة توتنهام ضد مانشستر يونايتد ويأتي كما يلي..

1- نادي ليفربول - 36 نقطة

2. نادي تشيلسي، 34 نقطة.

3. آرسنال، 30 نقطة.

4- نوتينجهام، 28 نقطة.

5. مانشستر سيتي، 27 نقطة.

6. بورنموث، 25 نقطة.

7. أستون فيلا، 25 نقطة.

8. فولهام، 24 نقطة.

9. برايتون، 24 نقطة.

10. توتنهام 23 نقطة

11. نيوكاسل، 23 نقطة.

12. برينتفورد، 23 نقطة.

13. مانشستر يونايتد، 22 نقطة.

14. وست هام، 19 نقطة.

15.كريستال بالاس، 16 نقطة.

16. إيفرتون، 15 نقطة.

17. ليستر سيتي، 14 نقطة.

18. إيبسويتش تاون، 12 نقاط.

19. ولفرهامبتون، 9 نقاط.

20. ساوثهامبتون، 5 نقاط.

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