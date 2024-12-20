جدول مواعيد مباريات اليوم الجمعة 20 ديسمبر 2024 والقنوات الناقلة

تشهد مباريات اليوم الجمعة 20 ديسمبر 2024، مجموعة من المواجهات المهمة في مختلف الملاعب العربية والأوروبية، والتي يترقبها عشاق كرة القدم في حميع أنحاء العالم.

ويقدم لكم موقع الموجز فيما يلي، جدول مواعيد مباريات اليوم الجمعة 20 ديسمبر 2024، من مختلف البطولات والقنوات الناقلة لها بالتردد.

جدول مواعيد مباريات اليوم

ويأتي جدول مواعيد مباريات اليوم الجمعة على النحو التالي:

الدوري المصري

(فاركو - زد) - استاد حرس الحدود - الساعة 8:00 مساءً - أون تايم سبورت 2.

(البنك الأهلي - مودرن سبورت) - استاد القاهرة الدولي - الساعة 5:00 مساءً - أون تايم سبورت 1.

(الجونة - إنبـي) - استاد خالد بشارة - الساعة 5:00 مساءً - القناة الناقلة: أون تايم سبورت 2.

البنك الأهلي ومودرن سبورت

الدوري الإسباني

(جيرونا - ريال بلد الوليد) - الساعة 10:00 مساءً.

الدوري الإيطالي

(هيلاس فيرونا - ميلان) - مارك أنطونيو بنتيجودي - الساعة 9:45 مساءً.

الدوري الألماني

(بايرن ميونيخ - لايبزج) - الساعة 9:30 مساءً.

الدوري البرتغالي

(كاسا بيا - أروكا) - الساعة 10:15 مساءً.

الدوري المصري | سيدات:

اتحاد بسيون سيدات - المعادي واليخت سيدات - الساعة 2:30 مساءً.

الاتحاد السكندري سيدات - مودرن سبورت سيدات - الساعة 2:30 مساءً.

الجونة سيدات - الزمالك سيدات - الساعة 2:30 مساءً.

بيراميدز سيدات - المقاولون العرب سيدات - الساعة 2:30 مساءً.

مسار سيدات - زد سيدات - الساعة 2:30 مساءً.

بالم هيلز سيدات - الأهلي سيدات - الساعة 2:30 مساءً.

الدوري الإنجليزي | الدرجة الأولى

لوتون تاون - ديربي كاونتي - كينلورث رود - الساعة 10:00 مساءً.

الدوري التركي

ايوبسبور - فنربخشة - إسطنبول - الساعة 7:00 مساءً.

الدوري الهولندي

فالفيك - زفوله - ملعب ماندميكرز - الساعة 9:00 مساءً.

الدوري البلجيكي

فيسترلو - ميشيلين - الساعة 9:45 مساءً.

الدوري الاسكتلندي

ماذرويل - كليمارنوك - الساعة 9:45 مساءً.

الرابطة التونسية المحترفة

البنزرتي - قوافل قفصة - الساعة 3:00 مساءً.

مستقبل قابس - اتحاد بن قردان - الساعة 3:00 مساءً.

مستقبل سليمان - الاتحاد المنستيري - الساعة 3:00 مساءً.

الملعب التونسي - الأولمبي الباجي - الساعة 3:00 مساءً.

الرابطة الجزائرية المحترفة الأولى لكرة القدم

مولودية الجزائر - أولمبي الشلف - الساعة 5:30 مساءً.

اتحاد خنشلة - اتحاد بسكرة - الساعة 4:00 مساءً.

كأس فرنسا

روان - ليل - استاد روبرت ديوشون - الساعة 10:00 مساءً.

باستيا - سانت جوزيف - أرماند سيزار - الساعة 9:45 مساءً.

إسبلاي - ديجون - الساعة 9:45 مساءً.

جول إف سي - آنسي - الساعة 9:45 مساءً.

هاجينو - بولونى - الساعة 9:45 مساءً.

ميريناك - ستاد لافالوا - الساعة 9:45 مساءً.

تروا - ميتز - الساعة 9:45 مساءً.

كأس الأردن

الرمثا - الأهلي - الساعة 5:00 مساءً.

كأس نجوم قطر

الدحيل - العربي - قطر - الساعة 4:30 مساءً.

القنوات الناقلة لـ مباريات اليوم الجمعة

تقوم شبكة قنوات بي إن سبورت القطرية، بنقل جميع المباريات من مختلف البطولات، باعتبارها الناقل الحصري لجميع مباريات الدوريات الأوروبية والقارية المختلفة في الوسط العربي وشمال أفريقيا.

تردد قناة bein SPORTS على سهيل سات

التردد 11566.

الاستقطاب- عمودي.

معدل الترميز 27500.

معدل تصحيح الخطأ 2/3.

تردد قناة bein SPORTS على يوتل سات

التردد 11054.

الاستقطاب- أفقي.

معدل الترميز 27500.

معامل تصحيح الخطأ 2/3.

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