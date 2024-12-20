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رئيس التحرير
ياسر بركات
رئيس التحرير
ياسر بركات
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حوادث ومحاكم

ضبط كهربائي بتهمة التلاعب في عدادات الكهرباء بالقاهرة

متهم بسرقة الكهرباء
متهم بسرقة الكهرباء

تفاصيل الواقعة في إطار جهود وزارة الداخلية لكشف الأنشطة الإجرامية التي تروج على مواقع التواصل الاجتماعي، تم ضبط أحد الأشخاص الذي ادعى قدرته على إصلاح عدادات الكهرباء وتخفيض الاستهلاك، ووفقاً للتحقيقات، تبين أن هذا الشخص كان يقوم بالنصب على المواطنين، ويكشف الموجز تفاصيل الجر.يمة

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ضبط المتهم بالتلاعب في عدادات الكهرباء 

 بالفحص والتحري، تم تحديد هوية المتهم، وهو كهربائي له سجل جنائي، وتبين أنه يتواجد في منطقة مدينة نصر أول بالقاهرة، تم ضبطه أثناء تواجده في المنطقة وبحوزته عدة أدوات تستخدم في ارتكاب نشاطه الإجرامي، بالإضافة إلى سلاح أبيض وهاتف محمول.

اعترافات المتهم 

بتفتيش الهاتف المحمول، تم العثور على دلائل تؤكد تورطه في النشاط الإجرامي المتعلق بالتلاعب في العدادات. خلال التحقيقات، اعترف المتهم بالنشاط الإجرامي الذي كان يقوم به بهدف النصب على المواطنين والاستيلاء على أموالهم.

الإجراءات القانونية

 تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتهم، وإحالته إلى الجهات المختصة لمواصلة التحقيقات.

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