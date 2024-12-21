ترتيب الدوري الإنجليزي قبل مباريات اليوم السبت بالجولة الـ 17

تتابع جماهير الكرة حول العالم، بشغف كبير جدول ترتيب الدوري الإنجليزي للموسم الجاري 2024-2025، قبل مباريات اليوم السبت 21 ديسمبر الجاري ضمن منافسات الجولة الـ 17 من البطولة.

تشهد مقدمة جدول البريميرليج، صراعا شرسا علي الصدارة بين ليفربول وتشيلسي، حيث يقود محمد صلاح، فريقه ليفربول لصدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، برصيد 36 نقطة بفارق نقطتين عن تشيلسي صاحب المركز الثاني برصيد 34 نقطة.

ويحتل فريق أرسنال المركز الثالث بجدول ترتيب البطولة برصيد 30 نقطة بينما تراجع فريق مانشستر سيتي ليحتل المركز الخامس بجدول الترتيب برصيد 27 نقطة.

ترتيب الدوري الإنجليزي

يرصد لكم الموجز، في السطور التالية ترتيب الدوري الإنجليزي قبل انطلاق مباريات اليوم السبت ضمن منافسات الجولة الـ 17 من البطولة ويأتي كالتالي:

1- نادي ليفربول - 36 نقطة

2. نادي تشيلسي، 34 نقطة.

3. آرسنال، 30 نقطة.

4- نوتينجهام، 28 نقطة.

5. مانشستر سيتي، 27 نقطة.

6. بورنموث، 25 نقطة.

7. أستون فيلا، 25 نقطة.

8. فولهام، 24 نقطة.

9. برايتون، 24 نقطة.

10. توتنهام 23 نقطة

11. نيوكاسل، 23 نقطة.

12. برينتفورد، 23 نقطة.

13. مانشستر يونايتد، 22 نقطة.

14. وست هام، 19 نقطة.

15.كريستال بالاس، 16 نقطة.

16. إيفرتون، 15 نقطة.

17. ليستر سيتي، 14 نقطة.

18. إيبسويتش تاون، 12 نقاط.

19. ولفرهامبتون، 9 نقاط.

20. ساوثهامبتون، 5 نقاط.

الدوري الإنجليزي

مواعيد مباريات اليوم السبت بالدوري الإنجليزي

أستون فيلا ضد مانشستر سيتي - 2:30

برينتفورد ضد نوتينجهام فورست - 5 مساء

إيبسويتش تاون ضد نيوكاسل يونايتد - 5 مساء

وست هام يونايتد ضد برايتون - 5 مساء

كريستال بالاس ضد أرسنال - 7:30 مساء

مباريات الأحد 22 ديسمبر

ايفرتون ضد تشيلسي - 4 مساء

فولهام ضد ساوثهامبتون - 4 مساء

ليستر سيتي ضد وولفرهامبتون - 4 مساء

مانشستر يونايتد ضد بورنموث - 4 مساء

توتنهام ضد ليفربول - 6:30 مساء

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