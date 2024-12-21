مواقيت الصلاة اليوم السبت 21 ديسمبر 2024 في القاهرة ومحافظات مصر

يحرص المسلمون في مصر على معرفة مواقيت الصلاة اليوم، وهي من الأمور الأساسية في حياتهم اليومية والالتزام بها كفريضة من فرائض الإسلام.



وفي هذا الإطار، يرصد الموجز مواقيت الصلاة اليوم السبت الموافق 21 ديسمبر في القاهرة ومحافظات مصر، وفقًا للهيئة المصرية العامة للمساحة، المسؤولة رسميًا عن تحديد أوقات الصلاة.

مواقيت الصلا اليوم

توقيت صلاة الفجر

نستعرض مواقيت صلاة فجر اليوم السبت، وإليكم المواعيد:

• القاهرة: 5:14 ص

• الإسكندرية: 5:21 ص

• 6 أكتوبر (الجيزة): 5:15 ص

• أسيوط: 5:10 ص

• سوهاج: 5:07 ص

• المنيا: 5:13 ص

• أسوان: 4:59 ص

• الغردقة: 4:59 ص

• الإسماعيلية: 5:11 ص

• السلوم: 5:40 ص

مواقيت صلاة الشروق

نستعرض مواعيد صلاة الشروق:

• القاهرة: 6:47 ص

• الإسكندرية: 6:55 ص

• 6 أكتوبر (الجيزة): 6:48 ص

• أسوان: 6:26 ص

• الغردقة: 6:30 ص

• كفر الشيخ: 6:50 ص

• الفيوم: 6:47 ص

مواقيت الصلاة اليوم

توقيت صلاة الظهر

صلاة الظهر تأتي وسط النهار، إليكم التوقيت في محافظات مصر :

• القاهرة: 11:53 ص

• الإسكندرية: 11:58 ص

• أسيوط: 11:53 ص

• سوهاج: 11:51 ص

• المنيا: 11:55 ص

• أسوان: 11:46 ص

• الإسماعيلية: 11:49 ص

• مرسى علم: 11:38 ص

مواقيت صلاة العصر

مع تقدم اليوم السبت ، نرصد إليكم مواقيت صلاة العصر:

• القاهرة: 2:41 م

• الإسكندرية: 2:43 م

• 6 أكتوبر: 2:42 م

• أسيوط: 2:47 م

• الغردقة: 2:36 م

• كفر الشيخ: 2:40 م

• الأقصر: 2:44 م

مواقيت صلاة المغرب

نرصد مواقيت صلاة المغرب، إليكم المواعيد التالية:

• القاهرة: 4:59 م

• الإسكندرية: 5:02 م

• أسيوط: 5:06 م

• سوهاج: 5:05 م

• الإسماعيلية: 4:54 م

• كفر الشيخ: 4:58 م

• مرسى علم: 4:56 م

مواقيت الصلاة اليوم

مواعيد صلاة العشاء

ختام اليوم السبت بصلاة العشاء إليكم التوقيت بمحافظات مصر:

• القاهرة: 6:22 م

• الإسكندرية: 6:26 م

• 6 أكتوبر: 6:24 م

• أسيوط: 6:27 م

• الغردقة: 6:16 م

• السلوم: 6:45 م

• الأقصر: 6:23 م

يظل الالتزام بمواقيت الصلاة ركن أساسي من أركان الإسلام وعادة أساسية في حياة كل حياة مسلم، نأمل أن تكون هذه التفاصيل قد أفادتكم في تنظيم يومكم.

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