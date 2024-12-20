ما حكم توكيل المشتري بالشراء في البيع بالتقسيط؟.. الإفتاء توضح

أصبحت المعاملات المالية في الفترة الحالية تحمل الكثير من الأشكال، الأمر الذي يتطلب فيه تدخل علماء الفقة لمعرفة هل هذا التعامل حلال أم حرام، ومن ضمن المسائل والتي يسأل عنها الكثير من المسلمين حاليًا هي ما حكم توكيل المشتري بالشراء في البيع بالتقسيط؟.

ويوضح الموجز في السطور التالية بيان حكم الشرع في مسألة حكم توكيل المشتري بالشراء في البيع بالتقسيط، كما بينتها دار الإفتاء في فتوى لها نشرتها عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وقالت دار الإفتاء في فتواها: إن توكيل الشخص بشراء سلعةٍ لشخص آخر لا حرج فيه؛ بناء على أصل حكم الوكالة والذي هو الجواز.

دار الإفتاء

دار الإفتاء: جواز بيع الوكيل لنفسه

وتابعت دار الإفتاء: أمَّا كون المشتري للسلعة "الوكيل" هو البائع لنفسه بعد الشراء بالوكالة؛ فما عليه الفتوى هو جواز بيع الوكيل لنفسه حال إذن الـمُوَكِّل بذلك وإلَّا فلا.

وأشارت دار الإفتاء إلى أن جوابها يرجع لمذهب المالكية والحنابلة، وهو وجهٌ عند السادة الشافعية.

حكم سداد ثمن السلعة التي باعها الوكيل لنفسه مُقَسَّطًا

وأوضحت دار الإفتاء: أمَّا سداد ثمن السلعة التي باعها الوكيل لنفسه مُقَسَّطًا بعد إضافة الربح المتفق عليه لا مانع منه شرعًا؛ وذلك لأنَّه من المقرَّر شرعًا "أنَّه يصحُّ بيعُ الأعيان بثمنٍ حالٍّ وبثمن مُؤجَّل إلى أجل معلوم".

وتابعت: والزيادة في الثمن نظير الأجل المعلوم جائزة شرعًا على ما ذهب إليه جمهور الفقهاء؛ لأنها مِن قبيل المرابحة.

وفي سياق متصل بينت دار الإفتاء حكم البيع بالتقسيط إذا لم يكن للبائع محل ولا بضاعة؛ بحيث يذهب مع المشتري ويشتري ما يحتاج إليه ثم يبيعه له؟

وأجابت الدار في فتواها المنشورة على فيسبوك: الشخص في هذه الحالة إنما هو بمثابة الوسيط الذي له أن يشتري الشيء المبيع ويتملكه حقيقةً أو حكمًا، ثم يشتريه المشتري منه بالتقسيط بسعرٍ زائدٍ نظيرَ الأجل المعلوم، وهذا جائزٌ شرعًا، ولا يضر كون الشخص ليس لديه محل أو منفذ بيع أو بضائع، وهو جارٍ على ما نصَّ عليه الإمام الشافعي في كتابه "الأم"؛ فيما صورته: "أن يُرِيَ الرَّجُلُ الرَّجُلَ السِّلْعَةَ فيقول: اشترِ هذه وأُربحك فيها كذا فاشتراها الرجل فالشراء جائز". وبيع المرابحة بهذه الصورة جائز شرعًا ولا حرج فيه.

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