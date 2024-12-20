قائمة بيراميدز لمواجهة الإسماعيلى في الدوري.. غيابات كبيرة تضرب الفريق

أعلن يورتشيتش المدير الفني لنادي بيراميدز قائمة فريقه لمواجهة الإسماعيلي في المباراة التي تجمعهما بطولة الدوري مساء غد السبت على استاد الإسماعيلية في إطار مواجهات الجولة الخامسة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

قائمة بيراميدز ضد الإسماعيلي

حراسة المرمى: أحمد الشناوي - شريف إكرامي - يوسف نادر.

خط الدفاع: أحمد سامي - علي جبر - أسامة جلال - محمد الشيبي - محمد حمدي - طارق علاء - كريم حافظ.

خط الوسط: مصطفى فتحي - أحمد توفيق - محمد رضا بوبو - وليد الكرتي - عبد الرحمن مجدي - أحمد عاطف قطة - صديق إيجولا - إبراهيم عادل.

خط الهجوم: فيستون ماييلي - دودو الجباس - مروان حمدي.

غيابات بيراميدز ضد الإسماعيلي

أعلن الدكتور مصطفى المنيري رئيس الجهاز الطبي بنادي بيراميدز،غيابات فريقه أمام الإسماعيلي بالدوري الممتاز وجاءت كالتالي..

رمضان صبحي بسبب معاناة اللاعب من إصابة في العضلة الضامة، مهند لاشين بسبب معاناة من جزع في الركبة،محمود دونجا بسبب إصابة على مستوى الركبة ، يوسف أوباما وبلاتي توريه بسبب عدم اكتمال اللياقة البدنية، محمود مرعي بسبب الإيقاف لحصوله على الإنذار الثالث.

بيراميدز

موعد مباراة بيراميدز ضد الإسماعيلي

تنطلق مباراة بيراميدز ضد الإسماعيلي في المباراة التي تجمعهما مساء غد السبت على استاد الإسماعيلية في إطار مواجهات الجولة الخامسة من بطولة الدوري المصري الممتاز. وذلك في تمام الساعة الثامنة بتوقيت القاهرة.

تشكيل بيراميدز المتوقع ضد الإسماعيلي

من المنتظر أن يشهد تشكيل بيراميدز ضد الإسماعيلي الدفع بالعناصر الأتية..

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: علي جبر - أحمد سامي - محمد الشيبي - محمد حمدي

خط الوسط: أحمد عاطف قطة - صديق إيجولا- وليد الكرتي - إبراهيم عادل - مصطفي فتحي

خط الهجوم: فيستون ماييلي

تشكيل الإسماعيلي المتوقع ضد بيراميدز

يرصد الموجز تشكيل الإسماعيلي المتوقع ضد بيراميدز ويأتي كالتالي..

حراسة المرمى: أحمد عادل عبد المنعم.

خط الدفاع: عبد الكريم مصطفى، محمد عمار، عماد حمدى، حاتم سكر.

خط الوسط: محمد حسن، هشام محمد، ايريك تراورى، محمد خطارى.

خط الهجوم: نادر فرج، خالد النبريصي.

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