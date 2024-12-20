سفينة تحمل بحارة مصريين ترسل إشارة استغاثة في مضيق كيرتش.. إليك التفاصيل

أعلن مكتب النيابة العامة الروسي للنقل الجنوبي أن السفينة "جام إكسبرس" أرسلت إشارة استغاثة في مضيق كيرتش، الواقع في أوروبا الشرقية،

وأفاد بيان النيابة الروسية:

"نحن نراقب أمن وسلامة الملاحة فيما يتعلق بإرسال إشارة استغاثة من قبل سفينة جام إكسبريس في مضيق كيرتش"، ويعرض الموجز تفاصيل الاستغاثة.

تفاصيل عن السفينة "جام إكسبريس" وطاقمها

هوية الطاقم: السفينة تحمل 16 بحارًا، منهم بحارة مصريون وسوريون.

العلم: السفينة ترفع علم غينيا بيساو.

إجراءات السلامة: السلطات الروسية تتابع أمن وسلامة أفراد الطاقم لضمان تجاوز الأزمة بسلام.

أهمية مضيق كيرتش

يقع مضيق كيرتش بين شبه جزيرة كيرتش غربًا وشبه جزيرة تامان الروسية شرقًا.

الموقع: يربط البحر الأسود ببحر آزوف، ويُعد طريقًا ملاحيًّا مهمًّا.

الأهمية الجغرافية

من جهة، يتصل بحر آزوف ببحر قزوين عبر نهر الدون وقناة فولغا-دون.

من جهة أخرى، يربط المضيق البحر الأسود وما وراءه.



يشكّل المضيق حلقة وصل حيوية في سلسلة الممرات البحرية الممتدة بين بحر قزوين والقلب القاري والبحر المتوسط.

متابعة الحدث

يُذكر أن السلطات الروسية تراقب الوضع عن كثب لضمان استقرار الملاحة البحرية وأمن الطاقم.

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