تحديث الموقع الإلكتروني لـ سكن لكل المصريين لاستيعاب كل المتقدمين

سكن لكل المصريين.. أعلن صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري عن تحديثات هامة على موقعه الإلكتروني، حيث تم زيادة الطاقة الاستيعابية للسيرفر لتحسين أدائه واستيعاب أكبر عدد من المتقدمين، ويأتي تحديث الموقع الإلكتروني لـ سكن لكل المصريين بعد إيقاف الموقع مؤقتًا لمدة 6 ساعات في ساعات الفجر لإجراء التحسينات اللازمة، وينشر لكم موقع "الموجز" خلال السطور التالية كافة التفاصيل.



تحديث الموقع الإلكتروني لـ سكن لكل المصريين

ووفقًا لبيان نشره الصندوق على صفحته الرسمية عبر "فيس بوك"، فقد أشار إلى أن تحديث الموقع الإلكتروني لـ سكن لكل المصريين بهدف رفع سرعة الموقع وتحسين تجربة المستخدمين الذين يتقدمون لحجز الوحدات السكنية ضمن المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين".

تسجيل الموقع الإلكتروني لحجز شقق سكن لكل المصريين

كما أكد الصندوق أن الموقع عاد للعمل بكفاءة أعلى، مع قدرة أكبر على استيعاب المتقدمين، ودعا المواطنين إلى ضرورة التسجيل على الموقع الإلكتروني ورفع المستندات المطلوبة لإتمام إجراءات التقديم، حيث أن شراء كراسة الشروط ودفع مقدم جدية الحجز لا يعدان كافيين دون التسجيل عبر الإنترنت ومن جانبها، أكدت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي للصندوق، أن الطرح الجديد لمبادرة "سكن لكل المصريين 5" يشهد إقبالاً كبيرًا من المواطنين، حيث سجل نحو 155251 شخصًا عبر الموقع الإلكتروني، بينما قام 305981 مواطنًا بسداد مقدم الحجز.

وأهابت مي عبد الحميد بالجميع ضرورة إتمام التسجيل الإلكتروني لضمان معالجة طلباتهم ضمن الإعلان، مشيرة إلى أن آخر موعد لشراء كراسة الشروط ودفع المقدمات هو 31 ديسمبر 2024، حيث تستمر المبادرة في جذب عدد كبير من المتقدمين الراغبين في الحصول على وحدات سكنية، مما يعكس الحاجة الماسة لتوفير حلول إسكانية تلبي احتياجات المواطنين.

وفي سياق اخر، توفر وزارة الإسكان عددًا كبيرًا من الوحدات السكنية في مختلف المدن والمحافظات، منها:

أكتوبر الجديدة: 3200 وحدة سكنية.

العاشر من رمضان: 120 وحدة سكنية.

برج العرب الجديدة: 1000 وحدة سكنية.

مدينة السادات: 2400 وحدة سكنية.

أخميم الجديدة: 1550 وحدة سكنية.

سوهاج الجديدة: 420 وحدة سكنية.

قنا الجديدة: 1000 وحدة سكنية.

غرب قنا: 1200 وحدة سكنية.

طيبة الجديدة: 760 وحدة سكنية.

المنيا الجديدة: 800 وحدة سكنية.

أسوان الجديدة: 540 وحدة سكنية.



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