سعر الدولار اليوم السبت 21 ديسمبر 2024 في السوق السوداء والبنوك

شهد سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري تراجعًا ملحوظًا في السوق السوداء اليوم السبت 21 ديسمبر 2024، حيث بلغ سعر الشراء 52.06 جنيهًا، وسعر البيع 51.64 جنيهًا، مسجلًا انخفاضًا بمقدار 0.23 جنيه مقارنةً بآخر سعر مسجل يوم أمس، والذي بلغ 52.29 جنيهًا، ونكشف لكم التفاصيل عبر الموجز.

أفضل أسعار الشراء والبيع في البنوك

أفضل بنك للشراء: البنك الأهلي الكويتي بسعر 50.92 جنيه.

أفضل بنك للبيع: مصرف أبوظبي الإسلامي بسعر 50.89 جنيه.

أسعار الدولار في البنوك المصرية

فيما يلي قائمة بأسعار صرف الدولار في أبرز البنوك المصرية:

البنك المركزي المصري: شراء 50.988 جنيه - بيع 50.852 جنيه.

البنك الأهلي المصري: شراء 50.95 جنيه - بيع 50.85 جنيه.

بنك مصر: شراء 50.95 جنيه - بيع 50.85 جنيه.

بنك القاهرة: شراء 50.96 جنيه - بيع 50.86 جنيه.

البنك التجاري الدولي (CIB): شراء 50.96 جنيه - بيع 50.86 جنيه.

HSBC: شراء 50.98 جنيه - بيع 50.89 جنيه.

البنك الأهلي الكويتي: شراء 50.92 جنيه - بيع 50.88 جنيه.

بنك الإسكندرية: شراء 50.96 جنيه - بيع 50.86 جنيه.

البنك الأهلي القطري (QNB): شراء 50.98 جنيه - بيع 50.88 جنيه.

مصرف أبوظبي الإسلامي: شراء 50.98 جنيه - بيع 50.89 جنيه.

بنك قناة السويس: شراء 50.98 جنيه - بيع 50.88 جنيه.

تحليل الانخفاض في السوق السوداء

جاء انخفاض الدولار في السوق السوداء نتيجة تراجع الطلب على العملة الأجنبية، إلى جانب تزايد المعروض من الدولار في السوق الموازية، حيث يرجح خبراء الاقتصاد أن الإجراءات الحكومية الأخيرة الهادفة إلى تعزيز التدفقات المالية وتحفيز الحوالات من الخارج قد أسهمت في خفض الضغط على السوق السوداء.

سعر أونصة الذهب مقابل الدولار والجنيه

سعر الأونصة بالدولار: 2,623.18 دولار.

سعر الأونصة بالجنيه المصري: 133,816 جنيهًا.

تحويل الدولار إلى الجنيه المصري

تُظهر القائمة التالية أمثلة على تحويل الدولار إلى الجنيه المصري حسب سعر السوق السوداء:

1 دولار أمريكي = 52.06 جنيه مصري.

10 دولارات أمريكية = 520.6 جنيه مصري.

100 دولار أمريكي = 5,206 جنيه مصري.

500 دولار أمريكي = 26,030 جنيه مصري.

1000 دولار أمريكي = 52,060 جنيه مصري.

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