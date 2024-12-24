بعد التصديق على الجداول.. تعرف على توزيع درجات اختبارات الشهادة الإعدادية 2025

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني مؤخرًا عن تفاصيل جديدة بعد التصديق على الجداول فيما يخص توزيع درجات اختبار الشهادة الإعدادية 2025.

وأشارت وزارة التربية والتعليم إلى أن النظام الجديد يقسم الدرجة النهائية إلى قسمين متساويين، الأول بناءً على نتيجة الفصل الدراسي الأول، والثاني بناءً على نتيجة الفصل الدراسي الثاني، ويوضح الموجز تفاصيل توزيع الدرجات في اختبارات الشهادة الإعدادية.

جداول الامتحانات

طريقة توزيع الدرجات على المواد للشهادة الإعدادية؟

حددت وزارة التربية والتعليم درجات توزيع الشهادة الإعدادية للمواد الأساسية وذلك على النحو التالي:

- اللغة العربية والخط العربي: 80 درجة.

- اللغة الإنجليزية: 60 درجة.

- الدراسات الاجتماعية: 40 درجة.

- الرياضيات: 60 درجة.

- العلوم: 40 درجة.

المواد غير الأساسية

أما عن توزيع المواد الغير أساسية للشهادة الإعدادية فذلك على النحو التالي:

- التربية الدينية: 40 درجة

- التربية الفنية: 20 درجة

- الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات: 20 درجة.

جدول امتحانات الترم الأول

أعلنت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة عن جدول امتحانات الشهادة الإعدادية للترم الأول.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم أن الامتحانات الخاصة بالشهادة الإعدادية ستبدأ في 18 يناير 2025 وتستمر حتى 23 يناير 2025.

معلومات مهمة لطلاب الشهادات الإعدادية

حددت وزارة التربية والتعليم بعض الضوابط التي يجب على الطلاب الإلتزام بها وهي كالتالي:

- تعتبر أيام الامتحانات جزءًا من أيام الدراسة الفعلية، ويجب على الطلاب الحضور.

- التوزيع العادل يهدف النظام الجديد إلى توزيع العبء الدراسي على مدار العام، وتقييم الطلاب بشكل أكثر عدالة.

ما أهداف وزارة التربية والتعليم من هذا التغيير؟

أوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أنه من خلال هذا التغيير فإن له عدة أهداف وهي على النحو التالي:

- تقليل الضغط على طلاب المرحلة التعليمية.

- تحسين مستوى الطلاب من خلال توزيع المنهج على العام.

- ضمان العدالة لجميع الطلاب.

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