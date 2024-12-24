أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 24 ديسمبر 2024: السوق المحلي والعالمي

شهدت أسعار الذهب استقرارًا اليوم الثلاثاء 24 ديسمبر 2024، في السوقين المحلي والعالمي، وسط تداولات ضعيفة نتيجة موسم العطلات، ويأتي ذلك في ظل ترقب المستثمرين لسياسات مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي خلال العام المقبل، وتأثير ارتفاع الدولار الأمريكي على أسواق المعادن.

وتبين الموجز اسعار الذهب في التقرير التالي

استقرار أسعار الذهب عالميًا

استقرت أسعار الذهب في المعاملات الفورية عند 2617.58 دولار للأوقية (الأونصة)، بينما بلغت العقود الآجلة للذهب في الولايات المتحدة 2631.80 دولار.



ويعود هذا الاستقرار إلى توازن العوامل المؤثرة في السوق، حيث يظل الدولار الأمريكي عند أعلى مستوياته في عامين، مما يحد من جاذبية الذهب كملاذ آمن لحاملي العملات الأخرى.

من ناحية أخرى، ينتظر المستثمرون دلائل واضحة حول السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، خاصة مع تأكيد البنك المركزي أن أي تخفيف للسياسة النقدية سيتم بشكل تدريجي، مما يجعل السوق في حالة ترقب حذرة.

الذهب

أسعار الذهب في السوق المحلي اليوم الثلاثاء

على الصعيد المحلي، شهدت أسعار الذهب في مصر استقرارًا خلال تعاملات اليوم، بعد ارتفاع طفيف أمس، وأعلنت الشعبة العامة للذهب والمجوهرات المصرية عن ثبات أسعار أعيرة الذهب المختلفة، وسط طلب محدود مع اقتراب موسم الأعياد.

سعر الذهب عيار 24

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 في السوق المحلي اليوم نحو 4297 جنيهًا، وذلك دون احتساب المصنعية والدمغة والضرائب.

سعر الذهب عيار 21

حافظ سعر جرام الذهب عيار 21 على مستواه عند 3760 جنيهًا، ويُعد هذا العيار الأكثر تداولًا في السوق المصري.

سعر الذهب عيار 18

استقر سعر جرام الذهب عيار 18 عند 3222 جنيهًا، وهو العيار الذي يشهد إقبالًا من فئات الشباب.

سعر الجنيه الذهب

استقر سعر الجنيه الذهب عند 30080 جنيهًا، دون إضافة المصنعية والدمغة.

العوامل المؤثرة على أسعار الذهب محليًا وعالميًا

ارتفاع الدولار: يواصل الدولار الأمريكي تحقيق مكاسب أمام العملات الرئيسية، مما يقلل من جاذبية الذهب للمستثمرين الدوليين.

ضعف الطلب المحلي: يشهد السوق المصري حالة من التباطؤ في الطلب على الذهب نتيجة ارتفاع الأسعار، خاصة مع موسم الأعياد الذي يوجه الاهتمام نحو سلع أخرى.

السياسة النقدية الأمريكية: يترقب المستثمرون تأثير قرارات الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي على الأسواق، حيث إن أي تغيير في أسعار الفائدة قد يؤثر على أسعار الذهب عالميًا.



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